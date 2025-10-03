Samsung vrea să-ți simplifice casa inteligentă: SmartThings unește rețelele Thread într-un singur ecosistem

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 21:38
225 citiri
Samsung vrea să-ți simplifice casa inteligentă: SmartThings unește rețelele Thread într-un singur ecosistem
Dacă până acum trebuia să jonglezi între aplicații diferite pentru becuri, prize și senzori de la diverși producători, Samsung promite să rezolve măcar o parte din problemă. Odată cu actualizarea lansată pe 1 octombrie, SmartThings suportă unificarea rețelelor Thread, ceea ce înseamnă că dispozitive smart de la branduri diferite pot comunica acum în aceeași rețea.

Thread este protocolul care stă la baza multor gadget-uri moderne pentru case inteligente. Consumă foarte puțină energie și funcționează ca o rețea mesh, unde dispozitivele se conectează între ele și extind singure acoperirea în locuință. Versiunea 1.4, apărută în 2024, a adus tocmai funcția care lipsea: posibilitatea ca produse de la producători diferiți să fie parte din aceeași rețea, fără să mai creezi insule izolate de gadget-uri.

De ce contează această schimbare

Unificarea aduce beneficii clare. În primul rând, acoperirea devine mai bună și mai stabilă: dacă un dispozitiv cedează, rețeaua se reface automat prin celelalte. În al doilea rând, configurarea devine mult mai simplă, pentru că nu mai există riscul de a crea mai multe rețele care nu comunică între ele. În al treilea rând, utilizatorul poate adăuga sau șterge routere de la orice brand compatibil, fără restricții.

Comparat cu Google Home, SmartThings se numără printre primele platforme care implementează Thread 1.4 cu credential sharing, adică o rețea unificată unde toate dispozitivele colaborează indiferent de marcă, cu viteze mai bune și mai multă stabilitate.

Există însă și limite. Funcția este disponibilă doar pentru dispozitive compatibile cu Thread 1.4. Gadget-urile mai vechi, pe Zigbee sau doar Wi-Fi, pot funcționa în continuare prin alte protocoale, dar nu vor beneficia de avantajele noii rețele. În plus, fiecare producător trebuie să-și actualizeze hub-urile la standardul 1.4, iar asta nu se întâmplă simultan peste tot.

