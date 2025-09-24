Samsung a lansat televizorul care merge după tine! Movingstyle 2025 e portabil, tactil și cu baterie integrată

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 21:01
Samsung a lansat televizorul care merge după tine! Movingstyle 2025 e portabil, tactil și cu baterie integrată
FOTO Unsplash

Samsung a prezentat în Coreea de Sud un televizor atipic: Movingstyle 2025, un model de 27 de inci montat pe un suport cu roți și mâner, conceput să fie mutat ușor dintr-o cameră în alta sau chiar luat la drum. Cu un preț de aproximativ 1.035 de dolari, dispozitivul îmbină funcțiile unui smart TV cu portabilitatea unui monitor de birou.

Ecranul QHD are rezoluție 2.560 x 1.440 pixeli, rată de reîmprospătare de 120 Hz și poate fi rotit între mod portret și peisaj. Perfect pentru filme, social media sau apeluri video, display-ul este și tactil, oferind un control direct asupra aplicațiilor.

Televizor sau monitor portabil? Acum e și una, și alta

Piesa centrală a produsului este ecranul detașabil. Odată scos din suport, devine un monitor portabil cu mâner și baterie reîncărcabilă, capabil să funcționeze până la trei ore fără fir. Încărcarea se face prin USB-C, iar utilizatorii au acces la difuzoare stereo de 10 W, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, plus porturi HDMI și USB-C duble.

Ca software, rulează Tizen OS, cu Bixby și Google Assistant pentru comenzi vocale. Pentru apeluri video, poate fi adăugată o cameră accesorii Samsung, special concepută.

Movingstyle 2025 urmează modelului Edge lansat recent și se adresează celor care vor mai multă flexibilitate decât oferă un televizor fix, montat pe perete. Deocamdată, este disponibil doar pe piața din Coreea de Sud, fără detalii despre lansarea internațională.

