Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 23:22
Samsung pregătește primul telefon trifold al companiei. Ar putea ajunge și pe piața americană
FOTO Android Authorities

Planurile Samsung pentru lansarea primului său telefon trifold intră într-o nouă etapă. Deși inițial părea că dispozitivul futurist va fi disponibil doar pe piețe limitate, apar tot mai multe indicii că gigantul coreean ia în calcul și Statele Unite.

În mod tradițional, modelele experimentale ale companiei, precum Galaxy Z Fold 6 SE, au fost rezervate pentru Coreea de Sud și China. O deschidere către SUA ar marca o schimbare de strategie importantă și ar aduce Samsung în poziția de pionier pe piața americană a telefoanelor pliabile cu design trifold.

Cum ar putea arăta noul Galaxy Z TriFold

Zvonurile vorbesc despre o carcasă din titan, 16 GB RAM și procesorul de top Snapdragon 8 Elite de la Qualcomm. Dar adevărata atracție va fi, evident, ecranul trifold, gândit să ofere o experiență complet nouă pentru utilizatori.

Un succes pe piața americană ar putea reabilita imaginea Samsung, afectată în ultimii ani de percepția că nu mai inovează la fel de rapid. Modelul Galaxy Z Fold 7 a adus deja o schimbare pozitivă, cererea depășind așteptările și forțând compania să crească producția. Totuși, rivalii de la Huawei au reușit să devanseze Samsung pe segmentul pliabilelor, chiar dacă dispozitivele lor nu sunt disponibile în SUA.

Samsung lansează Galaxy A17: telefoane cu ecran mare, baterie uriașă și prețuri surprinzător de mici
Samsung lansează Galaxy A17: telefoane cu ecran mare, baterie uriașă și prețuri surprinzător de mici
Samsung își extinde gama de smartphone-uri accesibile cu două modele noi: Galaxy A17 4G și Galaxy A17 5G. Ambele telefoane vin cu dotări care până de curând se găseau doar pe dispozitive...
Samsung pornește actualizarea la One UI 8: vezi când primește telefonul tău Android 16
Samsung pornește actualizarea la One UI 8: vezi când primește telefonul tău Android 16
Samsung a început deja să livreze One UI 8 cu Android 16 pe anumite modele, însă planul complet de actualizare arată că întregul proces se va întinde până la începutul lunii noiembrie....
