Samsung pregătește o surpriză uriașă. Primul telefon tri-fold, Galaxy G Fold, ar putea fi anunțat în orice moment. Au apărut și primele poze

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 23:10
Samsung pregătește o surpriză uriașă. Primul telefon tri-fold, Galaxy G Fold, ar putea fi anunțat în orice moment. Au apărut și primele poze
FOTO Android Headlines

Samsung e gata să ridice din nou standardele în industria smartphone-urilor pliabile. În firmware-ul One UI 8 a fost descoperit un dispozitiv numit Galaxy G Fold, care, potrivit zvonurilor recente, va fi lansat comercial sub denumirea Galaxy Z Tri-Fold. Surse apropiate companiei sugerează că prezentarea oficială ar putea avea loc în orele sau zilele următoare.

Noul model promite să fie o versiune super-premium a seriei Galaxy Z Fold 7, aducând un concept mult așteptat: ecran triplu pliabil.

Un hibrid între telefon și tabletă, cu două zone de pliere

Primele imagini de prezentare arată un dispozitiv spectaculos, cu ecran de aproximativ 10 inch, format din două panouri care se pliază spre interior. Designul păstrează elementele-cheie de la Z Fold 7, inclusiv un cover-screen frontal, protejând complet ecranul interior atunci când telefonul este închis, o alegere diferită de cea a rivalului Huawei Mate XT, care optează pentru pliere externă.

Această soluție asigură o mai bună durabilitate pe termen lung, deși compromisul este un corp mai gros și mai greu. În schimb, experiența de utilizare promite o tranziție fluidă între telefon și tabletă, cu o cameră frontală centrală și un mecanism de pliere inspirat de prototipurile Samsung Flex G.

Galaxy Z Tri-Fold ar urma să fie lansat în ediție limitată, disponibil inițial doar în Coreea de Sud, China, Singapore și Taiwan.

