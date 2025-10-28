Samsung pregătește o surpriză uriașă. Primul telefon tri-fold, Galaxy G Fold, ar putea fi anunțat în orice moment. Au apărut și primele poze

Samsung e gata să ridice din nou standardele în industria smartphone-urilor pliabile. În firmware-ul One UI 8 a fost descoperit un dispozitiv numit Galaxy G Fold, care, potrivit zvonurilor recente, va fi lansat comercial sub denumirea Galaxy Z Tri-Fold. Surse apropiate companiei sugerează că prezentarea oficială ar putea avea loc în orele sau zilele următoare.
Noul model promite să fie o versiune super-premium a seriei Galaxy Z Fold 7, aducând un concept mult așteptat: ecran triplu pliabil.
Primele imagini de prezentare arată un dispozitiv spectaculos, cu ecran de aproximativ 10 inch, format din două panouri care se pliază spre interior. Designul păstrează elementele-cheie de la Z Fold 7, inclusiv un cover-screen frontal, protejând complet ecranul interior atunci când telefonul este închis, o alegere diferită de cea a rivalului Huawei Mate XT, care optează pentru pliere externă.
Această soluție asigură o mai bună durabilitate pe termen lung, deși compromisul este un corp mai gros și mai greu. În schimb, experiența de utilizare promite o tranziție fluidă între telefon și tabletă, cu o cameră frontală centrală și un mecanism de pliere inspirat de prototipurile Samsung Flex G.
Galaxy Z Tri-Fold ar urma să fie lansat în ediție limitată, disponibil inițial doar în Coreea de Sud, China, Singapore și Taiwan.