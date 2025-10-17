Samsung pregătește lansarea primului său smartphone cu trei ecrane. O nouă etapă în revoluția dispozitivelor pliabile

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 21:54
235 citiri
Samsung pregătește lansarea primului său smartphone cu trei ecrane. O nouă etapă în revoluția dispozitivelor pliabile
FOTO Samsung

Samsung Electronics se pregătește să intre într-o nouă eră a designului. Potrivit unui raport publicat de Bloomberg, compania va prezenta primul său smartphone tri-fold, cunoscut neoficial sub numele de Galaxy G Fold sau Z Fold, în cadrul summit-ului APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), care se va desfășura la Gyeongju, Coreea de Sud, între 27 octombrie și 1 noiembrie 2025.

Primul telefon Samsung cu două balamale și trei ecrane

Modelul tri-fold va fi primul dispozitiv Samsung cu două balamale, capabil să se plieze în trei segmente distincte. Designul său modular permite ca telefonul să funcționeze atât ca un smartphone clasic, cât și ca o tabletă extinsă, oferind o suprafață de afișare mult mai mare atunci când este complet deschis.

Sursele citate de Bloomberg afirmă că noul model va fi prezentat oficial în cadrul summit-ului APEC, însă nu va fi disponibil pentru testare directă de către public. Prototipul va fi expus sub sticlă, în cadrul unei prezentări exclusiviste, urmând ca lansarea comercială să aibă loc până la finalul acestui an.

Deși Samsung a fost pionierul segmentului pliabilelor începând cu 2019, piața a devenit rapid una competitivă, cu numeroși jucători chinezi care lansează alternative performante. Printre aceștia se numără și Huawei, care a prezentat anul trecut primul său dispozitiv tri-fold, Mate XT. Cu noul G Fold, Samsung intenționează să-și recâștige poziția de lider în inovația hardware.

Lansarea vine într-un context în care interesul pentru telefoanele pliabile este din nou în creștere. Modelul Galaxy Z Fold 7, lansat în iulie, a fost lăudat pentru designul său mai subțire și mai ușor, stabilind noi standarde în segmentul premium.

Însă competiția se va intensifica rapid. Pe lângă Huawei, Apple se pregătește să intre în această nișă cu primul său iPhone pliabil, așteptat în 2026.

Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
După patru ani de viață, Samsung Galaxy A52s iese oficial din programul de actualizări software al companiei. Lansat în septembrie 2021, telefonul a fost unul dintre cele mai populare modele...
Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
Oppo pregătește una dintre cele mai spectaculoase lansări ale anului. Compania chineză a confirmat oficial că noile sale modele de top Find X9 și Find X9 Pro vor fi prezentate pe 28 octombrie...
#tehnologie, #Samsung, #smartphone , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: "Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul si au plecat. Mirosea a gaz pana la etajul 7"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz si ar fi dat drumul la gaz, in cazul exploziei din Rahova

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fostul director general al Ford spune că producătorii auto „s-au aruncat cu totul” în fabricarea vehiculelor electrice fără să se gândească la consumatori
  2. Samsung pregătește lansarea primului său smartphone cu trei ecrane. O nouă etapă în revoluția dispozitivelor pliabile
  3. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  4. CreditPrime București sărbătorește 8 ani de activitate pe piața din România și inovează constant în industria fintech
  5. Apple își dezvăluie noua bijuterie. Cipul M5 are performanță sporită și un accent clar pe inteligența artificială
  6. Steve Jobs va apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Statele Unite în 2026
  7. Google Maps va afișa timpul până acasă chiar și fără să setezi o rută. Cum funcționează noua funcție
  8. Problemele descoperite de un inginer proiectant la blocul construit pe vremea lui Ceaușescu: „Când am scos pardoseala, am văzut asta”
  9. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  10. Românii comandă mai des mâncare decât ies la restaurant! Livrările au ajuns principalul motor de dezvoltare al Horeca