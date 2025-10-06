Samsung contraatacă pe frontul tehnologic. Vrea să rupă dominația TSMC și taie cu o treime prețurile cipurilor pe 2 nm

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 17:22
244 citiri
Samsung contraatacă pe frontul tehnologic. Vrea să rupă dominația TSMC și taie cu o treime prețurile cipurilor pe 2 nm
FOTO Unsplash

Industria semiconductorilor este pe cale să intre într-o nouă etapă, după ce Samsung a anunțat reduceri masive de prețuri pentru cipurile sale produse pe procesul de 2 nanometri. Gigantul sud-coreean oferă discounturi de până la 33% față de tarifele practicate de TSMC, liderul incontestabil al pieței, în încercarea de a atrage giganți precum Apple, NVIDIA sau AMD, toți dependenți în prezent de fabricile taiwanezilor.

De ani buni, TSMC deține un monopol aproape total în producția de cipuri de înaltă performanță, datorită randamentului excelent și ritmului rapid de adoptare a noilor tehnologii. Rezultatul? Prețurile pentru procesoare și plăci video au crescut constant, iar disponibilitatea a devenit limitată. Practic, TSMC dictează regulile pieței, iar fiecare nou salt tehnologic aduce scumpiri.

Samsung contraatacă pe frontul tehnologic

Samsung este singurul competitor real capabil să producă cipuri la nivel comparabil cu TSMC și, potrivit informațiilor recente, compania a obținut progrese semnificative în perfecționarea propriului proces pe 2 nm. Odată cu atingerea unui nivel de randament considerat „comercial acceptabil”, sud-coreenii speră să preia o parte din comenzile uriașe care în prezent se duc exclusiv spre Taiwan.

Pentru moment, Samsung are semnat un singur contract major, o colaborare de 16,5 miliarde de dolari cu Tesla, care va folosi cipurile de 2 nm în proiecte legate de conducerea autonomă și vehiculele electrice. Restul marilor clienți din industrie preferă încă stabilitatea oferită de TSMC, dar diferența de preț ar putea schimba balanța.

