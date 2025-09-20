Avertisment de securitate: telefoanele Samsung, expuse unei vulnerabilități critice. Ce trebuie să faci imediat

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 14:31
Avertisment de securitate: telefoanele Samsung, expuse unei vulnerabilități critice. Ce trebuie să faci imediat
FOTO Unsplash

O breșă descoperită în biblioteca de procesare a imaginilor de pe telefoanele Samsung permite atacatorilor să execute cod de la distanță prin fișiere media trimise în aplicații de mesagerie, inclusiv WhatsApp. Experții avertizează că nu vorbim despre un risc ipotetic, vulnerabilitatea este deja exploatată în practică.

Ce modele sunt vizate și cum funcționează atacul

Problema afectează numeroase telefoane Samsung cu Android 13 și versiunile mai noi. Atacul se declanșează atunci când utilizatorul primește o imagine sau un clip modificat special, procesat automat de sistem. În acel moment, dispozitivul poate fi compromis, deschizând calea către furt de date, instalare de malware sau acces la permisiuni sensibile.

Deși vulnerabilitatea a fost semnalată în contextul WhatsApp, orice aplicație care folosește aceeași bibliotecă poate fi exploatată.

Cum te protejezi până primești patch-ul

Samsung a lansat deja un patch de securitate la nivel de firmware, singura soluție completă pentru a bloca breșa. Actualizarea aplicațiilor ajută, dar nu este suficientă. Pentru a instala corecția, mergi în Setări → Actualizare software → Descărcare și instalare și verifică manual disponibilitatea update-ului. Distribuirea se face treptat, în funcție de model și regiune.

Între timp, sunt recomandate câteva măsuri de precauție:

- menține aplicațiile la ultima versiune;

- dezactivează descărcarea automată a fișierelor media din WhatsApp și alte aplicații;

- evită să deschizi conținut de la contacte necunoscute;

- nu instala aplicații din surse externe magazinelor oficiale;

- folosește autentificarea în doi pași și păstrează un backup actualizat al datelor importante.

Vulnerabilitatea este de tip „out-of-bounds write”, adică o eroare gravă în analiza fișierelor media, exploatabilă cu fișiere aparent inofensive. Într-un ecosistem unde fotografiile și videoclipurile circulă constant, riscul este major.

Patch-ul furnizat de Samsung rezolvă problema la nivel de sistem, iar aplicarea lui reduce drastic riscul de atac. După update, verifică în „Informații despre software” dacă nivelul patch-ului de securitate este cel mai recent.

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

