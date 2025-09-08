Samsung pregătește zoom-ul continuu pe telefoane: mai puține camere, dar cu efecte ca pe un aparat foto profesional

Industria smartphone-urilor se pregătește de o schimbare majoră. Samsung testează o tehnologie care ar putea elimina necesitatea mai multor camere pe spatele telefoanelor. Este vorba despre Continuous Camera Zoom, un sistem de tip periscop capabil să ofere zoom optic variabil, fără acele „salturi” de imagine cu care ne-am obișnuit până acum.

Cum ar funcționa noul zoom

Spre deosebire de obiectivele clasice de pe aparatele foto, unde lentilele se mișcă în față și în spate, soluția Samsung folosește un mecanism prismatic compact, așezat pe orizontală. Astfel, zoom-ul ar putea varia natural, între 3X și 5X, poate chiar 10X, fără pierderi notabile de claritate.

Conform publicației TheElec, compania intenționează să ofere această inovație mai întâi partenerilor din Asia, precum Xiaomi, urmând ca implementarea pe modelele Galaxy sau chiar iPhone să vină doar dacă rezultatele vor fi promițătoare.

Totuși, tehnologia nu vine fără compromisuri. Zoom-ul continuu ocupă mai mult spațiu și poate afecta designul subțire al telefoanelor. Samsung pune acum accent pe dispozitive cât mai slim, cu baterii mari și funcții puternice, motiv pentru care divizia MX ezită să-l introducă pe propriile flagship-uri din prima etapă.

