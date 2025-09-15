Omul care a schimbat știința și Google cu AI spune clar: fără această abilitate, vei rămâne în urmă

Demis Hassabis, omul care a adus Nobelul în tabăra Google, transmite un avertisment: în era inteligenței artificiale, succesul nu va depinde de ce știi acum, ci de cât de repede poți învăța lucruri noi.

CEO-ul Google DeepMind, recompensat în 2024 cu Premiul Nobel pentru Chimie pentru contribuțiile sale în domeniul AI, a vorbit la Teatrul Roman de la Acropole despre provocările generațiilor care intră pe piața muncii. Mesajul său este limpede: într-o lume în care tehnologia schimbă regulile „de la o săptămână la alta”, singura armă reală este abilitatea de a învăța continuu și de a te adapta.

Educația ca proces fără final

Fost copil-minune al șahului și cercetător în neuroștiințe, Hassabis subliniază că transformările aduse de inteligența artificială sunt atât de rapide, încât viitorul apropiat devine imposibil de prezis. De aceea, tinerii nu mai pot privi educația ca pe o etapă care se încheie odată cu absolvirea. „Un lucru e sigur: veți învăța continuu pe tot parcursul carierei”, a spus el.

El insistă pe dezvoltarea unor „meta-abilități”, gândirea critică, curiozitatea intelectuală și capacitatea de a învăța cum să înveți. Acestea se adaugă cunoștințelor clasice din matematică, științe și discipline umaniste, creând un profil flexibil și rezilient al profesionistului viitorului.

Vizionarul care a demonstrat cum AI poate descifra plierea proteinelor, descoperire ce promite revoluții în medicină, crede că inteligența artificială generală ar putea fi realitate în mai puțin de un deceniu. Un scenariu care deschide atât oportunități uriașe, cât și riscuri dramatice, de la soluții pentru schimbările climatice până la pierderea masivă a locurilor de muncă.

