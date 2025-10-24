Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 18:25
Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
Bateria este una dintre cele mai sensibile și importante componente ale unui smartphone, iar modul în care este încărcată zilnic poate influența semnificativ durata ei de viață. Chiar dacă majoritatea utilizatorilor cunosc regulile de bază, multe obiceiuri aparent inofensive duc, în timp, la degradarea ireversibilă a acumulatorului.

Specialiștii recomandă ca bateria să nu fie lăsată să se descarce complet, dar nici să fie încărcată constant până la 100%. Ideal este ca nivelul să fie menținut între 30% și 90%, o zonă de funcționare care reduce stresul chimic asupra celulelor și prelungește semnificativ durata de viață a acumulatorului.

De asemenea, lăsarea telefonului conectat la priză mult timp după atingerea nivelului maxim de încărcare favorizează supraîncălzirea și degradarea internă. Cele mai noi modele de smartphone întrerup automat alimentarea la 100%, însă acest mecanism nu elimină complet riscul acumulării de căldură.

Folosirea încărcătoarelor certificate

Un alt aspect adesea ignorat este calitatea încărcătorului. Accesoriile neoriginale sau fără certificare pot furniza tensiuni necorespunzătoare, afectând bateria și, în cazuri extreme, întregul dispozitiv. Utilizarea încărcătoarelor originale sau aprobate de producător este cea mai sigură soluție pentru a evita supraîncălzirea, scurtcircuitele sau alte defecțiuni majore.

Temperaturile extreme reprezintă unul dintre cei mai mari factori de risc. În special vara, expunerea directă la soare pe bordul mașinii, la plajă sau lângă piscină poate supraîncălzi rapid telefonul și deteriora permanent celulele bateriei. Deși frigul afectează și el performanța, căldura este principalul factor care grăbește uzura.

