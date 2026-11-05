Shein pregătește livrări în doar 48 de ore în Europa. Investiție uriașă după introducerea noilor taxe pentru colete

Shein investește 500 de milioane de euro în extinderea unui centru logistic din Polonia, într-o perioadă în care cumpărăturile online din afara Uniunii Europene devin mai scumpe din cauza noilor taxe. Compania chineză vrea să reducă timpul de livrare și să își consolideze prezența pe piața europeană.

Investiția vizează depozitul din apropierea orașului Wroclaw, unde Shein își dezvoltă operațiunile încă din 2022. Potrivit Reuters, centrul ar urma să ajungă la peste 10.000 de angajați și 6.500 de roboți autonomi până la sfârșitul anului 2026.

Automatizarea va permite procesarea mai rapidă a comenzilor, iar compania susține că produsele ar putea ajunge la clienți în maximum 48 de ore în anumite țări europene.

Shein inaugurase deja un nou centru logistic în aceeași zonă în decembrie 2025, iar investiția actuală continuă extinderea infrastructurii folosite pentru distribuirea produselor către consumatorii europeni.

De ce investește Shein în Europa tocmai când cumpărăturile online devin mai scumpe

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Decizia vine după introducerea unor taxe suplimentare pentru coletele de mică valoare expediate din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie 2026, blocul comunitar aplică o taxă vamală de 3 euro, iar din 1 noiembrie a fost introdusă și o taxă de procesare de 2 euro.

Măsurile afectează în special platformele care livrează volume mari de produse din China, precum Shein, Temu și AliExpress. Autoritățile europene urmăresc astfel să limiteze concurența considerată neloială.

În același timp, Shein traversează o perioadă financiară dificilă. Vânzările sale din Europa au scăzut puternic în al doilea trimestru al anului, contribuind la reducerea profitului net cu 67%.

Compania majorase deja prețurile și redusese cheltuielile pentru publicitatea online înainte de aplicarea noilor taxe.

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