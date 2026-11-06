Românii cheltuiesc de trei ori mai mult de Black Friday 2026. Câți bani au fost plătiți în primele ore ale reducerilor

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 14:47
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Românii cheltuiesc de trei ori mai mult de Black Friday 2026. Câți bani au fost plătiți în primele ore ale reducerilor
Persoană care face cumpărături online FOTO Pixabay

Românii au început Black Friday 2026 cu plăți de sute de milioane de lei, iar valoarea medie a cumpărăturilor este de trei ori mai mare decât într-o zi obișnuită. Potrivit datelor PayU România, până vineri, 6 noiembrie, la ora 9:10, compania procesase tranzacții în valoare totală de 496 de milioane de lei.

Valoarea medie a unei tranzacții a ajuns la 640 de lei, semn că primele ore ale campaniilor de reduceri au adus cumpărături de valori considerabil mai mari decât în mod normal.

Datele arată și o preferință crescută pentru plata în rate. Această metodă a reprezentat 35% din volumul total procesat, față de 24% într-o zi obișnuită.

În cazul cumpărăturilor achitate în rate, valoarea medie a unei tranzacții a fost de 1.100 de lei, de două ori mai mare decât nivelul obișnuit raportat de PayU.

Ce cumpără românii de Black Friday și cum preferă să plătească

Portofelele digitale au fost folosite într-o proporție mult mai mare decât într-o zi obișnuită. Potrivit PayU, acestea au reprezentat 87% din plățile procesate până la ora 9:10, comparativ cu 46% în mod normal.

Printre categoriile de produse aflate în topul cumpărăturilor se numără cosmeticele, bunurile de larg consum, articolele pentru copii și produsele IT&C.

Compania nu a precizat câte tranzacții au fost realizate în fiecare categorie și nici valoarea totală a achizițiilor pentru fiecare tip de produs.

Au existat și cumpărături de valori foarte mari. Cele mai ridicate trei tranzacții înregistrate până la ora raportării au fost de 68.407 lei, 60.801 lei și 50.000 de lei.

PayU nu a oferit informații despre produsele achiziționate în cadrul acestor tranzacții.

Cifrele publicate reprezintă doar plățile procesate prin PayU în primele ore ale zilei de Black Friday, nu totalul cumpărăturilor realizate în România.

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