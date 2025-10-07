O aplicație de mesagerie amenință că părăsește Europa dacă intră în vigoare noua lege: „De la confidențialitate totală la supraveghere locală”

Aplicația Signal/ FOTO: signal1.ai

Aplicația de mesagerie Signal intră într-un conflict direct cu Uniunea Europeană. Vicepreședintele companiei, Udbhav Tiwari, a avertizat că Signal ar putea părăsi complet piața europeană dacă va fi obligată să implementeze prevederile legislative din pachetul „Chat Control”, aflat în discuție la Bruxelles.

Legea ar forța platformele de mesagerie să scaneze automat toate mesajele, imaginile și videoclipurile trimise, pentru a detecta materiale legate de abuzuri asupra minorilor (CSAM). Problema, susține Signal, este că această scanare ar avea loc chiar pe dispozitivele utilizatorilor, înainte ca mesajele să fie criptate, ceea ce transformă un instrument de protecție într-un potențial mecanism de supraveghere.

De la confidențialitate totală la supraveghere locală

Signal, deținută de Signal Foundation, o organizație non-profit fondată de Moxie Marlinspike și Brian Acton (cofondator WhatsApp), este una dintre puținele aplicații care nu afișează reclame și nu colectează date personale.

Oficialii companiei susțin că propunerea europeană ar „anula însăși ideea de criptare end-to-end”, adăugând un filtru care interceptează conținutul mesajelor înainte de trimitere.

„Un sistem care scanează mesajele înainte de criptare funcționează exact ca un malware. Compromite dispozitivul pentru a obține acces la informații private”, a declarat Tiwari.

