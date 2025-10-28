Arabia Saudită pregătește o lovitură majoră în domeniul AI: startup-ul Humain a anunțat planurile pentru un centru de date uriaș de 6 GW și un sistem de operare bazat pe inteligență artificială, menit să rivalizeze cu Windows și macOS.

Noua platformă, numită Humain One, promite o interacțiune complet diferită între oameni și tehnologie, fără meniuri, fără iconițe, doar voce și intenții. „Nu vei mai căuta aplicații. Spui ce vrei, iar sistemul face restul”, a explicat CEO-ul Tareq Amin la forumul Fortune Global din Riad.

Un ecosistem AI care vrea să rupă dependența de Occident

Pe lângă sistemul de operare, Humain dezvoltă o platformă software unificată pentru orchestrarea și rularea modelelor AI la scară largă. Scopul? Companiile și instituțiile să poată construi aplicații inteligente fără a depinde de infrastructura marilor giganți americani sau chinezi.

Proiectul este susținut de fonduri saudite și se aliniază strategiei naționale Vision 2030, prin care Arabia Saudită încearcă să-și diversifice economia dincolo de petrol.

Dar ambițiile vin cu provocări. Un centru de date de 6 GW înseamnă consum uriaș de energie, probleme de sustenabilitate și riscuri cibernetice majore. În plus, Humain trebuie să convingă piața globală că poate livra o alternativă reală la ecosistemele tehnologice consacrate.

