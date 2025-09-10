SIVECO Technology lansează AISIV – Robotul care lucrează pentru tine

AISIV – soluția dezvoltată de SIVECO Technology pentru organizația ta – îți livrează un asistent virtual AI, un chatbot inteligent și un robot conversațional care ajută organizațiile să economisească timp, să reducă costurile și să ofere o experiență modernă și rapidă celor cu care interacționează.

În administrația publică, AISIV joacă rolul funcționarului ideal: nu te amână, nu te trimite la alt birou și răspunde imediat, oricând. În companii, preia sarcinile repetitive, lăsând echipele libere să se ocupe de ceea ce contează.

Soluția dezvoltată de IT-iștii de la SIVECO Technology se conectează la toate documentele și datele organizației tale și poate răspunde instantaneu la orice întrebare pe care o pui, indiferent câți terabytes are baza de date din care își "alimentează" răspunsurile. Face rapid orice conexiune între toate datele și documentele organizației, inclusiv prin automatizare de documente cu AI.

Chatbot pentru IMM, Asistent virtual pentru clienți

Gândește-te că unui om îi ia 3 luni să citească un volum de documente de mărimea Bibliei – adică peste 720.000 de cuvinte. AISIV o face în mai puțin de… 2 secunde.

Nu este ChatGPT, ci este chiar ChatGPT-ul tău personalizat. Răspunde fără greșeală, informat, prietenos și la timp.

AISIV este disponibil 24/7, pe canale deja familiare: site web, WhatsApp, Messenger, Telegram sau Microsoft Teams.

Ce face AISIV pentru organizația ta

Reduce costurile: preia sarcinile repetitive de la angajați și le rezolvă automat.

Disponibil non-stop: răspunsuri rapide, oricând ai nevoie.

Crește satisfacția utilizatorilor: experiențe rapide, clare și personalizate.

experiențe rapide, clare și personalizate. Se adaptează ușor: poate fi conectat la sistemele deja existente în companie.

Cum funcționează

AISIV este o soluție care se instalează local, pe serverul organizației tale și care se conectează la toate aplicațiile existente. Înțelege întrebările oamenilor – fie ei clienți, contribuabili sau proprii angajați – și oferă răspunsuri potrivite, instantaneu.

Poate chiar să proceseze documente sau să transmită mai departe către un operator uman cazurile mai complicate.

Totul se rezolvă simplu, fără cunoștințe tehnice, iar soluția se îmbunătățește constant pe baza feedback-ului primit.

Cine folosește deja AISIV

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – pentru a oferi suport fermierilor.

Academia Speranța – unde AISIV este baza chatbot-ului educațional ADAM.

unde AISIV este baza chatbot-ului educațional ADAM. Inspecția Muncii – pentru digitalizarea relației cu cetățenii.

AISIV poate fi utilizat cu succes în agricultură, educație, administrația publică și companii private.

O soluție pentru orice industrie

"Cei care folosesc AISIV ne spun că abia acum simt ce înseamnă un asistent virtual: un AI care le deschide porțile către mai mulți oameni, mai mult timp câștigat, dar și economii serioase de resurse!", a declarat Mădălin Bîrdeanu, leader tehnic al echipei SIVECO Technology.

"Asistentul virtual AISIV optimizează sarcinile repetitive și consumatoare de timp și oferă răspunsuri rapide din documentele interne ale organizației, astfel încât angajații să se concentreze pe consiliere, luarea deciziilor și interacțiunea directă cu beneficiarii", a spus și Gabriel Lospa, Director General SIVECO Technology.

Compania SIVECO Technology este membră a grupului Software Imagination & Vision (SIMAVI).

Mai multe pe https://sivtec.ro/ro/AISIV_Asistent%20virtual

Interesat de o ofertă?

Persoana de contact: Gabriel Lospa, Director General SIVECO Technology

[email protected]

021/302.33.50

021/302.33.99

