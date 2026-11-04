Samsung pregătește o schimbare așteptată de mulți utilizatori. Ce ar putea aduce noul telefon Galaxy A38

Samsung ar putea aduce o îmbunătățire importantă pe unul dintre telefoanele sale accesibile. Galaxy A38, model așteptat în primăvara anului viitor, ar urma să primească o baterie considerabil mai mare decât cea a generației precedente, potrivit unor informații apărute înaintea lansării oficiale.

Dacă datele se confirmă, noul smartphone va avea o baterie de 6.000 mAh, cu 20% mai mare decât cea de 5.000 mAh utilizată pe Galaxy A37. Ar fi cea mai mare capacitate întâlnită până acum pe un telefon din seria Galaxy A comercializat în Europa.

Informațiile publicate de Galaxy Club indică o capacitate nominală de 5.882 mAh, care ar corespunde unei valori tipice de 6.000 mAh. Nu este clar dacă Samsung va folosi o tehnologie nouă pentru acumulator, însă viteza maximă de încărcare ar putea rămâne la 45 W.

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Creșterea capacității ar putea aduce o autonomie mai bună, un aspect care contează pentru utilizatorii care folosesc frecvent telefonul pentru navigare, videoclipuri sau rețele sociale.

Samsung Galaxy A38 ar putea păstra camerele foto, dar prețul riscă să crească

În afara bateriei, schimbările par să fie destul de mici. Galaxy A38 ar urma să păstreze camera principală de 50 MP, alături de una ultra-wide de 8 MP, una macro de 5 MP și o cameră frontală de 12 MP.

Ar fi al treilea model consecutiv cu aceeași configurație foto, după Galaxy A36 și Galaxy A37, ceea ce sugerează că Samsung nu pregătește modificări majore în acest domeniu.

Există posibilitatea ca și Galaxy A58 să primească bateria de 6.000 mAh, însă informația nu a fost confirmată. Cele două telefoane ar putea fi prezentate împreună în martie sau aprilie 2027.

O altă necunoscută este prețul. Galaxy A36 a pornit de la 379 de euro în Europa, în timp ce Galaxy A37 a fost lansat la 429 de euro, iar prețul recomandat ar fi crescut ulterior la 469 de euro.

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Dacă tendința continuă, Galaxy A38 s-ar putea apropia de pragul de 500 de euro. Deocamdată, Samsung nu a confirmat oficial specificațiile sau prețul viitorului model.

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