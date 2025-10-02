Smartphone-urile cu cipuri AI cuceresc piața. Ce companii domină noua eră a telefoanelor inteligente

Industria telefoanelor mobile trece printr-o schimbare masivă. Potrivit Counterpoint Research, 35% dintre smartphone-urile livrate în 2025 sunt echipate cu cipuri AI dedicate, o creștere uriașă de 74% față de anul trecut. Pentru utilizatori, asta înseamnă telefoane mai rapide, capabile să ruleze modele de inteligență artificială direct pe dispozitiv, fără să depindă constant de cloud.

Aceste procesoare speciale, cunoscute sub numele de NPU (Neural Processing Unit), pot genera text, imagini, audio și chiar video, cu o putere care în 2025 ajunge la 100 TOPS (trilioane de operațiuni pe secundă), de aproape patru ori mai mult decât în 2021.

Cine conduce topul producătorilor?

- Apple – 46% cotă de piață: succes datorat seriei A19 și integrării ChatGPT în iOS, iPadOS și macOS. Totuși, compania a fost criticată pentru lansarea limitată a platformei Apple Intelligence, disponibilă doar în anumite regiuni și limbi.

- Qualcomm – 35%: cu motorul Hexagon și AI Orchestrator, gigantul american oferă producătorilor o soluție flexibilă, ușor de implementat.

- MediaTek – 12%: prin NeuroPilot și chipseturile Dimensity 9300/9500, compania mizează pe eficiență energetică și AI avansat.

Surpriza vine din segmentul mid-range. Dacă anul trecut AI-ul părea rezervat doar flagship-urilor, acum telefoanele de 300-499 $ beneficiază de procesoare Snapdragon 6, 7 sau Dimensity 8000 cu suport nativ pentru AI, iar livrările din această categorie s-au triplat față de 2024.

