Primul telefon cu „aer condiționat” integrat. Compania pregătește o revoluție în răcirea smartphone-urilor

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 29 August 2025, ora 19:01
312 citiri
FOTO Unsplash

Telefoanele au devenit mai puternice ca niciodată, iar odată cu avalanșa de funcții AI, procesoarele sunt împinse la limite greu de imaginat acum câțiva ani. Problema? Căldura generată de aceste cipuri. Soluția? realme anunță primul smartphone din lume cu răcire activă reală, bazată pe ventilatoare și un sistem de circulație a aerului similar cu cel al laptopurilor sau plăcilor video.

Dispozitivul vine cu grile laterale pentru intake și exhaust, adică trage aer rece și elimină aerul fierbinte, menținând temperaturile mai scăzute chiar și în sesiunile intense de gaming sau AI processing. Primele teste interne vorbesc despre o reducere a temperaturii cu aproximativ 6°C – un salt uriaș pentru un telefon.

Cum funcționează noul sistem de airflow

Dacă alte încercări din trecut, precum Oppo K13 Turbo, foloseau un singur ventilator de tip „blower”, realme ridică ștacheta și integrează două: unul plasat lângă camere și altul în partea de jos a device-ului. În acest fel se creează un flux de aer real, cu intrare și ieșire, exact ca într-un PC.

Telefonul care va inaugura această tehnologie nu este deloc unul obișnuit. Vorbim despre un model echipat cu o baterie uriașă de 15.000 mAh, ce promite până la 50 de ore de autonomie dintr-o singură încărcare. Practic, realme combină două dintre cele mai mari dorințe ale utilizatorilor moderni: putere brută și rezistență.

