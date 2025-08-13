Studiu alarmant: Smartphone-urile înainte de 13 ani pot lăsa urme adânci în mintea copiilor

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 20:34
Studiu alarmant: Smartphone-urile înainte de 13 ani pot lăsa urme adânci în mintea copiilor
Un studiu recent publicat în Journal of Human Development and Capabilities ridică semne serioase de alarmă privind efectele pe termen lung ale utilizării timpurii a telefoanelor inteligente.

Cercetătorii de la Sapien Labs au analizat datele a peste 100.000 de tineri din generația Z, folosind baza internațională Global Mind Project, și au descoperit că cei care au primit un smartphone înainte de vârsta de 13 ani prezintă un risc semnificativ mai mare de tulburări de sănătate mintală la maturitate.

Rezultatele arată legături clare între accesul precoce la aceste dispozitive și creșterea incidenței gândurilor suicidare, comportamentelor agresive, detașării de realitate și halucinațiilor. Diferențele între fete și băieți sunt notabile: primele raportează niveluri mai scăzute de stimă și încredere în sine, iar băieții prezintă deficite de autocontrol, empatie și stabilitate emoțională.

13 ani – vârsta-limită pentru expunerea la smartphone

Coordonatoarea studiului, Tara Thiagarajan, subliniază că înainte de 13 ani creierul copiilor nu este pregătit să gestioneze presiunea socială și avalanșa de stimuli aduse de smartphone-uri, în special prin rețelele sociale. Printre efectele nocive identificate se numără bullyingul online, lipsa somnului, tensiunile familiale și presiunea constantă de conformare la standardele impuse online.

Autorii studiului recomandă ferm părinților, educatorilor și autorităților să evite oferirea de smartphone-uri copiilor sub această vârstă. Printre soluțiile propuse se numără restricționarea vânzărilor către minori, introducerea educației digitale în școli și implicarea companiilor de tehnologie în protejarea utilizatorilor tineri. Un model de reglementare similar celui aplicat pentru alcool sau tutun este văzut ca o abordare preventivă eficientă.

