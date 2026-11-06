Un producător de smartphone-uri pregătește un ecran pe spatele telefonului și o baterie imensă. Ce știm despre el

Honor a confirmat că viitoarele sale telefoane din seria 700 vor avea o caracteristică mai puțin obișnuită, mai exact, un al doilea ecran amplasat pe spate, lângă camerele foto. Compania a prezentat deja designul celor trei modele și a deschis precomenzile în China, deși data lansării oficiale nu a fost anunțată.

Noua gamă va include Honor 700, Honor 700 Pro și Honor 700S. Toate cele trei dispozitive vor avea un ecran secundar de formă pătrată, integrat în modulul foto, o schimbare vizibilă față de telefoanele convenționale.

Honor a confirmat și cele patru variante de culoare: Blue Tone, Cold White, Clear Sky și Pink Mist. În partea frontală, telefoanele vor avea un aspect asemănător, cu margini subțiri în jurul ecranului și o cameră pentru selfie-uri integrată într-un mic decupaj.

Deocamdată, compania nu a dezvăluit specificațiile complete, însă informațiile apărute înaintea lansării indică diferențe importante între cele trei versiuni.

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Honor 700 Pro ar putea avea o baterie de 9.000 mAh și o cameră de 200 MP

Modelul Pro pare să fie cel mai interesant din noua gamă. Potrivit informațiilor neoficiale, acesta ar urma să primească o baterie de 9.000 mAh, o cameră principală de 200 MP și una de 50 MP destinată fotografierii de la distanță.

Telefonul ar putea avea un ecran principal de 6,57 inchi, cu rezoluție 1,5K, în timp ce ecranul secundar de pe spate ar măsura 1,72 inchi.

La interior, Honor 700 Pro ar urma să folosească procesorul Snapdragon 8 Gen 5, în timp ce versiunea standard ar putea primi Snapdragon 8s Gen 4. Ambele modele ar putea include camere cu zoom optic și suport pentru un accesoriu care permite fotografierea de la distanțe mai mari.

Honor 700S va fi varianta mai accesibilă a seriei, cu procesor Snapdragon 7 Gen 4.

Cele trei telefoane sunt deja disponibile pentru precomandă pe site-ul Honor din China

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