Autor: Vlad Ionescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 21:01
Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
După eliminarea încărcătoarelor, producătorii de telefoane se pregătesc să scoată și cablurile USB din pachetul standard. Primul exemplu concret vine de la Sony Xperia 10 VII, care a fost livrat fără încărcător și fără cablu, un detaliu confirmat chiar de cumpărători pe forumurile tech.

Într-o imagine publicată pe subreddit-ul Linus Tech Tips, se observă clar că pe spatele cutiei telefonului lipsește mențiunea cablului de încărcare. Deși Sony nu mai este un lider pe piața smartphone-urilor, decizia ar putea da tonul unei noi tendințe în industrie.

De la încărcător la cablu: noul pas „ecologic” al companiilor

Argumentul oficial e familiar: reducerea deșeurilor electronice și protejarea mediului. După ce Apple a deschis drumul în 2020, odată cu lansarea iPhone 12 fără adaptor de priză, majoritatea marilor producători au urmat exemplul. Acum, justificarea se extinde și la cabluri, se presupune că utilizatorii dețin deja suficiente cabluri USB-C, iar includerea unuia nou ar fi inutilă.

Între timp, Apple a aplicat aceeași logică și pentru AirPods 4 și AirPods Pro 3, care vin fără cablu de încărcare în cutie.

Totuși, dincolo de motivele „verzi”, există și o realitate economică: eliminarea accesoriilor reduce costurile de producție și crește marjele de profit. Astfel, în curând, achiziția unui smartphone ar putea însemna doar telefonul și o cutie.

