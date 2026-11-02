Ce telefoane emit cele mai multe radiații. iPhone 17 și Galaxy Z Fold7 sunt în partea de sus a clasamentului

Unele dintre cele mai populare telefoane de pe piață emit niveluri foarte diferite de energie radio atunci când sunt folosite aproape de cap sau de corp. Datele publicate de Oficiul Federal German pentru Protecția împotriva Radiațiilor arată că iPhone 17 și iPhone 16e se află printre modelele cu cele mai ridicate valori măsurate.

Indicatorul urmărit se numește SAR și arată câtă energie de radiofrecvență poate fi absorbită de corp în anumite condiții de testare.

La nivelul capului, iPhone 17 ajunge la 1,49 W/kg, iar iPhone 16e la 1,48 W/kg. Samsung Galaxy Z Fold7 este foarte aproape, cu 1,40 W/kg.

Diferențele pot fi mari chiar și între telefoane ale aceluiași producător. De exemplu, Galaxy A16 5G are doar 0,38 W/kg la nivelul capului, de aproape patru ori mai puțin decât Galaxy Z Fold7.

Clasamentul se schimbă când telefonul este ținut aproape de corp

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Samsung Galaxy S26 ajunge la 1,21 W/kg la nivelul capului, iar Xiaomi Poco X7 Pro și Xiaomi 17 au câte 1,00 W/kg.

Google Pixel 9 și Pixel 10 au valori apropiate, de 0,99 W/kg, în timp ce Motorola Edge 60 ajunge la 0,95 W/kg. La testele făcute aproape de corp, la o distanță de 0,5 centimetri, ordinea se schimbă.

Google Pixel 9 ajunge la 1,40 W/kg, Pixel 10 la 1,39 W/kg, iar Motorola Razr 60 tot la 1,39 W/kg. iPhone 17 și iPhone 16e rămân la 1,49 W/kg.

Galaxy Z Fold7 are 1,24 W/kg în acest test, Galaxy Z Flip7 ajunge la 1,21 W/kg, iar Galaxy S26 la 1,10 W/kg.

Cele mai mici valori dintre modelele menționate apar la Galaxy A16 5G, cu 0,94 W/kg la corp, și la Galaxy A26 5G, cu 0,96 W/kg.

Valorile acestea nu înseamnă însă că telefoanele din partea de sus a clasamentului sunt automat periculoase.

SAR arată nivelul maxim de energie absorbită în condiții controlate de laborator. Nu spune câtă radiație primește o persoană în utilizarea de zi cu zi și nici nu măsoară expunerea acumulată în timp.

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Undele emise de telefoane sunt neionizante, adică nu au suficientă energie pentru a modifica ADN-ul, așa cum se întâmplă în cazul razelor X.

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