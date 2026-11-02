Ce telefoane emit cele mai multe radiații. iPhone 17 și Galaxy Z Fold7 sunt în partea de sus a clasamentului

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 19:43
967 citiri
Ce telefoane emit cele mai multe radiații. iPhone 17 și Galaxy Z Fold7 sunt în partea de sus a clasamentului
FOTO Pixabay

Unele dintre cele mai populare telefoane de pe piață emit niveluri foarte diferite de energie radio atunci când sunt folosite aproape de cap sau de corp. Datele publicate de Oficiul Federal German pentru Protecția împotriva Radiațiilor arată că iPhone 17 și iPhone 16e se află printre modelele cu cele mai ridicate valori măsurate.

Indicatorul urmărit se numește SAR și arată câtă energie de radiofrecvență poate fi absorbită de corp în anumite condiții de testare.

La nivelul capului, iPhone 17 ajunge la 1,49 W/kg, iar iPhone 16e la 1,48 W/kg. Samsung Galaxy Z Fold7 este foarte aproape, cu 1,40 W/kg.

Diferențele pot fi mari chiar și între telefoane ale aceluiași producător. De exemplu, Galaxy A16 5G are doar 0,38 W/kg la nivelul capului, de aproape patru ori mai puțin decât Galaxy Z Fold7.

Clasamentul se schimbă când telefonul este ținut aproape de corp

Samsung Galaxy S26 ajunge la 1,21 W/kg la nivelul capului, iar Xiaomi Poco X7 Pro și Xiaomi 17 au câte 1,00 W/kg.

Google Pixel 9 și Pixel 10 au valori apropiate, de 0,99 W/kg, în timp ce Motorola Edge 60 ajunge la 0,95 W/kg. La testele făcute aproape de corp, la o distanță de 0,5 centimetri, ordinea se schimbă.

Google Pixel 9 ajunge la 1,40 W/kg, Pixel 10 la 1,39 W/kg, iar Motorola Razr 60 tot la 1,39 W/kg. iPhone 17 și iPhone 16e rămân la 1,49 W/kg.

Galaxy Z Fold7 are 1,24 W/kg în acest test, Galaxy Z Flip7 ajunge la 1,21 W/kg, iar Galaxy S26 la 1,10 W/kg.

Cele mai mici valori dintre modelele menționate apar la Galaxy A16 5G, cu 0,94 W/kg la corp, și la Galaxy A26 5G, cu 0,96 W/kg.

Valorile acestea nu înseamnă însă că telefoanele din partea de sus a clasamentului sunt automat periculoase.

SAR arată nivelul maxim de energie absorbită în condiții controlate de laborator. Nu spune câtă radiație primește o persoană în utilizarea de zi cu zi și nici nu măsoară expunerea acumulată în timp.

Undele emise de telefoane sunt neionizante, adică nu au suficientă energie pentru a modifica ADN-ul, așa cum se întâmplă în cazul razelor X.

Samsung vine cu o actualizare importantă pentru noile telefoane din seria Galaxy. Este legată de confidențialitate
Samsung vine cu o actualizare importantă pentru noile telefoane din seria Galaxy. Este legată de confidențialitate
Samsung pregătește o versiune mai bună a funcției Privacy Display pentru următoarea generație de telefoane Galaxy S. Noutatea ar urma să ajungă pe Galaxy S27 Pro și Galaxy S27 Ultra și...
Huawei pregătește o nouă gamă de telefoane. Primul model ar putea avea un ecran neobișnuit de lat
Huawei pregătește o nouă gamă de telefoane. Primul model ar putea avea un ecran neobișnuit de lat
Huawei ar putea lansa în curând o nouă gamă de smartphone-uri, cunoscută deocamdată sub numele Xingmang. „Starlight” este traducerea în engleză a denumirii chinezești, dar nu este clar...
#tehnologie, #smartphone, #radiatii , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz, dupa scandalul iscat de tinutele de la botezul din Timisoara
Adevarul.ro
Val de cutremure in Romania: cinci in sase ore. Adevarul despre teoria ca seismele mici previn unul devastator: "Oamenii ar fi putut crede ca placile se relaxeaza"
DigiSport.ro
Comisia de Disciplina a FRF a decis: meciul a fost pierdut cu 3-0 la masa verde!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România, pe harta atacurilor cibernetice împotriva frigiderelor din marile magazine. Ce spune DNSC
  2. Cinci aparate din casă care pot consuma curent chiar și atunci când nu sunt folosite
  3. Google Maps se schimbă cu ajutorul inteligenței artificiale. Ce funcții noi pregătește pentru șoferi
  4. BYD pregătește o rețea de încărcare rapidă în România și caută colaborări cu industria auto locală
  5. Black Friday 2026 se întinde pe 50 de zile. Doar o treime dintre magazine din România încep reducerile pe 6 noiembrie
  6. Senatul a aprobat proiectul care le interzice copiilor accesul la rețele sociale online. Decizia finală o va lua Camera Deputaților
  7. Ce telefoane emit cele mai multe radiații. iPhone 17 și Galaxy Z Fold7 sunt în partea de sus a clasamentului
  8. Europenii au noi drepturi la reparațiile electrocasnicelor, inclusiv după expirarea garanției. Ce platformă pregătește UE
  9. De ce televizoarele inteligente au început să afișeze tot mai multe reclame. Cum pot fi eliminate sau limitate
  10. Samsung vine cu o actualizare importantă pentru noile telefoane din seria Galaxy. Este legată de confidențialitate

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru, cu Alice Stroescu,
Fără Filtru Ep. 101 - Ciolacu își anulează nunta după botezul de lux al liderilor PSD