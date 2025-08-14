Cele mai bune smartwatch-uri raport calitate-preț pe care poți să le cumperi în România

Piața smartwatch-urilor din România a devenit din ce în ce mai competitivă. De la Huawei, Apple și Samsung, brandurile încearcă să le ofere utilizatorilor cât mai multe funcții, prețuri bune și un design cât mai plăcut.

1) HUAWEI Watch 5 — cel mai avansat all-rounder (Android & iOS)

HUAWEI a venit cu „X-TAP”, un senzor lateral pentru vârful degetului care îmbunătățește măsurătorile (SpO₂, ECG, rigiditate arterială) și permite gesturi rapide. Are ecran LTPO foarte luminos (până la 3.000 niți, vizibil în soare), materiale premium (safir + titan pe versiunea de 46 mm) și 2–4,5 zile de baterie în funcție de utilizare. Este compatibil cu Android și iOS și există versiune LTE/eSIM.

Este pentru utilizatori care vor un ceas elegant, cu sănătate/fitness serioase și autonomie mai bună decât media de Wear OS/WatchOS.

2) Apple Watch Series 10 — cel mai bun pentru iPhone

Cel mai subțire Apple Watch, cu cel mai mare ecran de până acum, încărcare foarte rapidă și notificări de posibilă apnee de somn. Integrarea cu iPhone și ecosistemul de aplicații rămân etalonul. În România este disponibil la retaileri autorizați.

Dacă ai iPhone și vrei ceasul cu cea mai fluidă integrare (mesaje, plăți, aplicații, siguranță).

3) Samsung Galaxy Watch8 — cel mai echilibrat pentru Android

Design mai subțire, ecran mai luminos și senzori BioActive cu funcții de sănătate/fitness, pe Wear OS (One UI Watch). Disponibil pe Samsung România; prețurile pornesc de la aproximativ 1.899 lei în ofertă.

Pentru utilizatori Android (mai ales Samsung) care vor echilibru între smart, fitness și preț.

4) Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) — rezistență & autonomie

Carcasă din titan, rezistență la 10 ATM, GPS dual, procesor pe 3 nm și până la ~100 h în modul de economisire. Potrivit pentru outdoor, sporturi și condiții grele. E listat în România, inclusiv la retaileri precum eMAG/Altex.

Pentru cei care fac drumeții, alergare trail și utilizatorii care vor un smartwatch robust, cu baterie mult peste medie.

5) Google Pixel Watch 3 — experiența „Google” + Fitbit

Integrare nativă cu serviciile Google și platforma Fitbit (6 luni Fitbit Premium incluse), inclusiv antrenamente și coaching pentru alergare. Este disponibil pe Google Store România.

Utilizatori Android care preferă stilul compact, Wear OS „curat” și datele Fitbit.

6) Garmin Forerunner 965 — cel mai bun pentru alergători

Display AMOLED, GPS multi-band excelent, metrici avansate de antrenament și autonomie până la ~23 de zile în modul smartwatch. Este un instrument de performanță, nu doar un „ceas de notificări”. Disponibil oficial pe site-ul Garmin România.

Pentru cine: alergători (inclusiv triatlon) care vor cele mai bune grafice/metrici și planuri de antrenament.

7) Xiaomi Redmi Watch 4 — best-buy sub 1.000 lei

Ecran mare (1,97” AMOLED), până la 20 de zile autonomie, apeluri prin Bluetooth și GNSS multi-sistem, la preț excelent. Disponibil oficial în România.

Buget redus, dar vrei un ecran mare și funcții de bază solide.

Notă utilă: deși multe funcții de sănătate (ECG, SpO₂, notificări apnee) sunt reale, ele nu înlocuiesc un consult sau dispozitive medicale.

De ce am pus HUAWEI Watch 5 pe locul 1

Este singurul care combină în 2025 un senzor lateral pentru vârful degetului (X-TAP) ce îmbunătățește calitatea semnalului și măsurătorile rapide (SpO₂ în ~10 secunde, „health glance” de 60 de secunde), cu materiale premium, ecran foarte luminos și autonomie peste media ecosistemelor „full app”. În plus, îl poți cumpăra acum în România (inclusiv la retaileri mari).

