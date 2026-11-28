Producătorii auto nu vor mai putea cere abonamente lunare pentru anumite funcții care există deja pe mașinile vândute în statul american New York. O nouă lege, semnată de guvernatoarea Kathy Hochul, interzice taxarea suplimentară a echipamentelor instalate din fabrică, atunci când utilizarea lor nu presupune costuri permanente pentru producător.

Reglementarea va intra în vigoare pe 27 februarie 2027 și vizează o practică tot mai întâlnită în industria auto: vânzarea unor automobile cu toate componentele necesare pentru anumite funcții, dar cu accesul la acestea blocat până când proprietarul achită un abonament.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este sistemul de încălzire a scaunelor. BMW a experimentat această metodă pe anumite piețe, inclusiv în Marea Britanie și Coreea de Sud, înainte să renunțe la abonamentele pentru funcțiile hardware în 2023.

Autoritățile din New York consideră că șoferii nu ar trebui să plătească repetat pentru echipamente incluse deja în prețul automobilului.

Ce funcții vor putea fi taxate în continuare de producătorii auto

Noua lege se aplică producătorilor, dealerilor și furnizorilor terți care oferă funcții auto prin abonament sau solicită taxe suplimentare după cumpărarea vehiculului.

Există însă o excepție: serviciile care generează costuri permanente pentru companie vor putea fi comercializate în continuare prin abonamente.

Această prevedere ar putea permite constructorilor să păstreze taxele lunare pentru anumite sisteme de navigație, servicii conectate și funcții avansate de asistență la conducere.

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De exemplu, actualizarea constantă a hărților și a bazelor de date necesare sistemelor de condus fără mâini pe volan poate implica cheltuieli recurente.

Prin urmare, servicii precum OnStar de la General Motors sau anumite sisteme de asistență oferite de Mercedes-Benz ar putea rămâne în afara interdicției, în funcție de interpretarea legii.

Reglementarea lasă astfel loc unor dispute privind diferența dintre o funcție hardware deja achitată și un serviciu care necesită întreținere continuă.

În ultimii ani, constructorii auto au încercat să obțină venituri suplimentare din abonamente pentru dotări și servicii digitale, chiar și după vânzarea vehiculelor.

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