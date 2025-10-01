Șoferii din Belgia și Olanda trăiesc deja o experiență pe care mulți din restul Europei o consideră încă science-fiction

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 14:48
Șoferii din Belgia și Olanda trăiesc deja o experiență pe care mulți din restul Europei o consideră încă science-fiction
Șofer Foto: Pexels

Șoferii din Belgia și Olanda au acum semafoare care se fac verzi exact atunci când ajungi în intersecție. Noua tehnologie promite să elimine așteptările inutile, să reducă poluarea și să transforme traficul urban într-un flux mult mai rapid și mai sigur.

În Belgia, peste 230 de intersecții au fost echipate cu acest sistem, care comunică direct cu telefonul șoferului prin aplicații dedicate. Atunci când senzorii detectează un vehicul apropiindu-se și nu există trafic din alte direcții, semaforul comută instantaneu pe verde. Peste 200.000 de șoferi din Flandra au testat deja sistemul, iar rezultatele sunt clare: mai puține opriri, drumuri mai scurte și un consum redus de carburant, scrie Playtech.

Există semafoare care dau prioritate inteligent

Noutatea nu se aplică doar mașinilor. Motocicletele și bicicletele pot beneficia și ele de semnal verde instant, ceea ce face tehnologia utilă pentru întreaga comunitate rutieră. În plus, în Belgia se testează deja funcționalitatea pentru vehiculele de urgență, ambulanțe și mașini de pompieri, care pot traversa intersecțiile fără sirene sau riscul de accidente.

Astfel, traficul devine mai fluid, poluarea urbană scade, iar șoferii câștigă minute importante zi de zi. Totuși, există și o limitare majoră: sistemul nu este încă integrat în aplicații populare precum Google Maps sau Waze, lucru care ar putea aduce tehnologia la scară largă. Autoritățile belgiene confirmă că poartă discuții cu Google pentru o implementare directă.

Următoarea etapă este deja schițată: semafoarele inteligente vor comunica direct cu mașinile, fără aplicații intermediare. Practic, în viitorul apropiat, șoferii vor primi semnal verde automat, la fel de simplu cum folosesc astăzi navigația GPS.

