Breșă de securitate la una dintre cele mai mari companii: 2,6 milioane de înregistrări ale clienților au fost expuse

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 21:08
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Breșă de securitate la una dintre cele mai mari companii: 2,6 milioane de înregistrări ale clienților au fost expuse
FOTO Pixabay

Sony Network Communications a confirmat o breșă de securitate care a afectat peste 2,5 milioane de înregistrări asociate serviciilor sale de internet din Japonia. Incidentul a vizat în principal clienți So-net și plala, după ce o bază de date a fost accesată fără autorizare.

Atacul a avut loc pe 19 octombrie 2026, dar compania spune că l-a descoperit abia pe 23 octombrie. Serverul afectat a fost oprit, iar comunicațiile provenite din sursa accesului neautorizat au fost blocate.

O zi mai târziu, investigația internă a confirmat că informații personale fuseseră expuse și a stabilit ce tipuri de date au fost afectate. Printre acestea se numără nume, numere de telefon, adrese de e-mail, ID-uri de utilizator, date de naștere, sex și identificatori de conexiune la internet.

Peste 54.000 de combinații de e-mail și parolă au fost compromise

Sony spune că parolele conturilor principale de membru nu au fost divulgate. Totuși, 54.401 de combinații de adrese de e-mail și parole au fost expuse pentru patru servicii separate.

Cele mai multe cazuri provin de la Serviciul de e-mail (G), cu 24.655 de adrese afectate, urmat de A-Box cu 17.672, So-net VAIO Mail cu 7.005 și PostPet cu 5.069.

Compania a resetat aceste parole pe 27 octombrie și le cere utilizatorilor afectați să stabilească unele noi prin portalul oficial So-net My Page.

Breșa a inclus și 16 înregistrări de conturi bancare și șapte înregistrări legate de notificări pentru resetarea parolelor. Sony precizează că aceste categorii nu reprezintă persoane suplimentare față de numărul total deja anunțat.

Datele cardurilor de credit nu au fost expuse. Compania mai spune că nu a identificat informații compromise pentru serviciul NURO sau pentru alte servicii în afara celor menționate în comunicatul oficial.

Au fost afectați atât clienți actuali, cât și unii foști clienți. Cei care și-au închis abonamentele până la sfârșitul lunii februarie 2026 nu sunt incluși în seturile de date compromise.

Sony a raportat incidentul către autoritatea japoneză pentru protecția datelor și continuă investigația pentru a stabili exact cum a avut loc intruziunea.

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