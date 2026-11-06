Sony pregătește PlayStation 6 și oferă primele indicii despre lansare. Ce se întâmplă cu noua consolă

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 18:18
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Sony pregătește PlayStation 6 și oferă primele indicii despre lansare. Ce se întâmplă cu noua consolă
FOTO: GSMArena

PlayStation 6 începe să prindă contur, iar Sony a oferit primele informații despre evoluția proiectului. Compania japoneză a confirmat că dezvoltarea următoarei generații de console avansează conform planurilor și că investițiile în noua platformă vor începe în anul fiscal următor.

Declarațiile au fost făcute de Lin Tao, directorul financiar al Sony, în cadrul prezentării celor mai recente rezultate financiare. Deși compania nu a menționat direct numele PlayStation 6, discuțiile au vizat viitoarea generație de hardware.

Un alt subiect abordat a fost criza globală a memoriilor, care afectează industria tehnologică. Sony susține că și-a asigurat necesarul de componente pentru cel puțin încă un an fiscal, ceea ce îi oferă o anumită stabilitate în pregătirea noilor produse.

Deocamdată, producătorul nu a dezvăluit specificațiile consolei, prețul sau data lansării. Investițiile programate pentru anul viitor sugerează însă că proiectul intră într-o etapă importantă de dezvoltare.

PlayStation 5 se apropie de 100 de milioane de console vândute

În timp ce pregătește următoarea generație, Sony continuă să înregistreze vânzări ridicate pentru PlayStation 5.

Potrivit raportului financiar, consola a ajuns la 97,7 milioane de unități vândute la nivel mondial, dintre care 2,6 milioane numai în ultimul trimestru.

Compania se pregătește și pentru lansarea GTA 6, programată pe 19 noiembrie 2026. Jocul va fi disponibil pe PlayStation 5 și PlayStation 5 Pro, dar și pe consolele Microsoft.

Rezultatele diviziei de gaming indică o creștere de 9% a veniturilor față de anul precedent, în timp ce profitul operațional a avansat cu 89%.

Sony a raportat și un record de utilizatori activi lunar pe PlayStation, numărul acestora ajungând la 127 de milioane în septembrie.

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#tehnologie, #Sony, #PlayStation , #gaming
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