O țară europeană vrea să blocheze TikTok după mai multe descoperiri. Ce au constatat anchetatorii

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 11 Noiembrie 2026, ora 13:22
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O țară europeană vrea să blocheze TikTok după mai multe descoperiri. Ce au constatat anchetatorii
TikTok FOTO Unsplash

TikTok riscă să fie suspendată temporar în Spania, după ce o investigație jurnalistică a identificat peste 1.000 de postări care conțineau materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor. Ministrul spaniol pentru Tineret și Copii, Sira Rego, a solicitat intervenția urgentă a autorității naționale pentru protecția datelor.

Demersul vine în urma unei anchete realizate de organizația independentă Maldita.es, care a monitorizat platforma timp de 35 de zile. Cercetarea a identificat 1.182 de postări publice cu astfel de materiale, care acumulaseră împreună peste 48 de milioane de vizualizări.

Au fost descoperite și peste 200 de conturi implicate în distribuirea conținutului, precum și 91 de situații în care minori transmiteau live, încălcând regulile platformei.

Autoritățile spaniole consideră că amploarea problemei justifică analizarea unor măsuri imediate, inclusiv întreruperea temporară a serviciului.

Ce condiții ar putea duce la suspendarea TikTok în Spania

Sira Rego a discutat deja cu reprezentanții TikTok și le-a solicitat inclusiv suspendarea voluntară a activității platformei în Spania.

„Nu ține de competența guvernului să suspende TikTok ca măsură de precauție. Dacă ar fi după noi, platforma ar fi fost suspendată încă de ieri”, a declarat ministrul.

Potrivit informațiilor prezentate după întâlnire, reprezentanții TikTok au promis să analizeze situația, dar nu au anunțat măsuri tehnice concrete sau un audit suplimentar.

Decizia privind o eventuală suspendare aparține agenției spaniole pentru protecția datelor, nu guvernului. Conform normelor europene invocate, autoritatea poate introduce măsuri temporare pentru cel mult trei luni, atunci când există motive pentru o intervenție urgentă în apărarea drepturilor și libertăților persoanelor.

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