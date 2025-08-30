Spotify adaugă funcție de chat. Melodiile și podcasturile pot fi trimise direct între utilizatori

Spotify a făcut marți, 26 august, un pas important în direcția socializării directe, introducând în aplicație o funcție de chat. Noua opțiune este disponibilă atât pentru abonații Premium, cât și pentru cei care folosesc varianta gratuită, și le permite utilizatorilor să trimită prietenilor melodii, podcasturi sau audiobookuri fără să mai părăsească platforma.

Este o revenire la o idee pe care compania o testase deja, dar pe care a abandonat-o în 2017, când mesageria internă era folosită de prea puțini. Diferența acum este că Spotify s-a transformat într-un gigant al streamingului: doar în trimestrul al doilea din 2025 a raportat 696 de milioane de utilizatori activi lunar și își propune să atingă pragul de 1 miliard.

Cum arată și ce promite noul „Messages”

Funcția, numită „Messages”, este lansată treptat și este disponibilă pe telefoane pentru utilizatorii de peste 16 ani. În timp ce asculți un cântec sau un podcast, poți folosi butonul de share pentru a trimite conținutul direct unui prieten. Chatul este limitat la discuții unu-la-unu, include text și reacții cu emoji și are o secțiune dedicată în aplicație, vizibilă în colțul din stânga sus.

Utilizatorii pot accepta sau refuza cereri de mesaj, pot bloca persoane și chiar dezactiva complet funcția. În plus, Spotify a introdus un sistem de siguranță bazat pe filtre automate care identifică materiale ilegale sau abuzive, dar și verificări manuale pentru mesajele raportate.

Conversațiile sunt protejate prin criptare în tranzit și la stocare, ceea ce înseamnă că mesajele nu pot fi citite de hackeri. Totuși, pentru că nu este criptare end-to-end, compania are acces la conținut și îl poate analiza.

