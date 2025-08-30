Spotify adaugă funcție de chat. Melodiile și podcasturile pot fi trimise direct între utilizatori

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 28 August 2025, ora 18:01
1070 citiri
Spotify adaugă funcție de chat. Melodiile și podcasturile pot fi trimise direct între utilizatori
FOTO: Instagram/ tren_dify

Spotify a făcut marți, 26 august, un pas important în direcția socializării directe, introducând în aplicație o funcție de chat. Noua opțiune este disponibilă atât pentru abonații Premium, cât și pentru cei care folosesc varianta gratuită, și le permite utilizatorilor să trimită prietenilor melodii, podcasturi sau audiobookuri fără să mai părăsească platforma.

Este o revenire la o idee pe care compania o testase deja, dar pe care a abandonat-o în 2017, când mesageria internă era folosită de prea puțini. Diferența acum este că Spotify s-a transformat într-un gigant al streamingului: doar în trimestrul al doilea din 2025 a raportat 696 de milioane de utilizatori activi lunar și își propune să atingă pragul de 1 miliard.

Cum arată și ce promite noul „Messages”

Funcția, numită „Messages”, este lansată treptat și este disponibilă pe telefoane pentru utilizatorii de peste 16 ani. În timp ce asculți un cântec sau un podcast, poți folosi butonul de share pentru a trimite conținutul direct unui prieten. Chatul este limitat la discuții unu-la-unu, include text și reacții cu emoji și are o secțiune dedicată în aplicație, vizibilă în colțul din stânga sus.

Utilizatorii pot accepta sau refuza cereri de mesaj, pot bloca persoane și chiar dezactiva complet funcția. În plus, Spotify a introdus un sistem de siguranță bazat pe filtre automate care identifică materiale ilegale sau abuzive, dar și verificări manuale pentru mesajele raportate.

Conversațiile sunt protejate prin criptare în tranzit și la stocare, ceea ce înseamnă că mesajele nu pot fi citite de hackeri. Totuși, pentru că nu este criptare end-to-end, compania are acces la conținut și îl poate analiza.

Google vrea să-i învețe pe utilizatori limbi străine direct din aplicația de Translate. Cum funcționează
Google vrea să-i învețe pe utilizatori limbi străine direct din aplicația de Translate. Cum funcționează
Ceea ce a început ca un simplu test în aprilie s-a transformat rapid într-o direcție clară pentru gigantul tehnologic: Google vrea să concureze direct cu platforme precum Duolingo. Compania a...
AI-ul intră în conversațiile utilizatorilor. WhatsApp lansează funcția „Writing Help”
AI-ul intră în conversațiile utilizatorilor. WhatsApp lansează funcția „Writing Help”
WhatsApp integrează și mai mult inteligența artificială direct în aplicație. Noul update, disponibil momentan doar în Statele Unite, aduce funcția „Writing Help”, gândită să îi...
#tehnologie, #spotify, #aplicatii , #aplicatii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cel mai bun! Virgil Ghita a luat o nota uriasa, dupa primul sau gol marcat in Germania
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cel mai bun! Virgil Ghita a luat o nota uriasa, dupa primul sau gol marcat in Germania

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual
  2. Prețul gazelor rămâne plafonat până la 31 martie 2026, deci până la finalul sezonului rece, promite ministrul Energiei, Bogdan Ivan
  3. Wikipedia, noua țintă a republicanilor americani. Acuzații de manipulare și „infiltrare” politică
  4. Guvernul renunță la impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, în ciuda nevoii de a crește veniturile statului. Ce explicație aduce ministrul de Finanțe
  5. Mesajul din două cuvinte pe care îl are un miliardar pentru cei care nu vor să învețe să folosească Inteligența Artificială
  6. Unul dintre cele mai controversate proiecte legislative europene vrea să îi lase pe utilizatori fără mesaje criptate pe WhatsApp, Telegram și alte aplicații
  7. Ministrul Bogdan Ivan spune că s-au găsit metode care să ducă la scăderea prețului "pe termen scurt și mediu" la energie
  8. Guvernul ar pregăti o Ordonanță care să scutească unele companii de impozitul pe cifra de afaceri. În ce domenii s-ar aplica viitoarea OUG
  9. Google vrea să-i învețe pe utilizatori limbi străine direct din aplicația de Translate. Cum funcționează
  10. YouTube se apropie și mai mult de TikTok. Ce decizie a luat gigantul tech