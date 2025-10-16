Spotify lansează conturi gestionate pentru copii. Părinții pot filtra ce muzică se ascultă în familie

Spotify extinde opțiunile de control parental pentru abonații Premium Family, introducând conturi gestionate care le oferă părinților control total asupra muzicii ascultate de copiii sub 13 ani. Noua funcție, lansată oficial după o perioadă de testare, este disponibilă în SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, Germania, Franța și Olanda, urmând să ajungă treptat și în alte regiuni.

Prin aceste conturi, părinții pot filtra conținutul explicit, bloca artiști sau melodii, precum și ascunde videoclipurile care se pot reda automat alături de anumite piese. În plus, Spotify restricționează complet funcțiile sociale, copiii nu pot trimite mesaje, urmări alți utilizatori sau interacționa pe platformă. Spre deosebire de aplicația separată Spotify Kids, conturile gestionate funcționează direct în aplicația principală Spotify, oferind o experiență mai completă și mai flexibilă pentru întreaga familie.

Cum se gestionează totul

Odată create, aceste conturi generează recomandări muzicale personalizate pentru fiecare copil, fără a influența istoricul de ascultare al părinților. Practic, micuții pot crea playlist-uri proprii, salva melodii și primi sugestii bazate pe gusturile lor, dar algoritmul titularului principal de cont rămâne neatins. Asta înseamnă că părinții nu se vor mai trezi cu playlist-ul Discover Weekly „contaminat” de piesele preferate ale celor mici sau cu un Spotify Wrapped plin de K-Pop și desene animate.

Funcția este disponibilă exclusiv pentru abonații planului Premium Family, care oferă șase conturi individuale Premium pentru membrii din aceeași locuință, la un preț de 19,99 USD pe lună. Pentru a adăuga un copil, utilizatorii trebuie doar să acceseze secțiunea „Adăugați un membru” din pagina contului și să selecteze opțiunea „Adăugați un ascultător cu vârsta sub 13 ani”.

