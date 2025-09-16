Spotify vine cu o schimbare pe care milioane de utilizatori o așteptau de ani de zile, totul fără nici un ban

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 20:06
525 citiri
Spotify vine cu o schimbare pe care milioane de utilizatori o așteptau de ani de zile, totul fără nici un ban
Spotify vine cu noi servicii FOTO: Instagram/ tren_dify

Spotify dă lovitura: utilizatorii fără abonament premium pot asculta orice piesă, fără shuffle. Pentru prima dată, cei care folosesc varianta gratuită a platformei pot alege direct ce melodie să asculte, fără să mai fie obligați să parcurgă liste interminabile în modul shuffle. Până acum, această opțiune era rezervată exclusiv abonaților Premium.

Noua funcție aduce mai mult control și libertate pentru utilizatorii fără abonament, eliminând frustrarea de a aștepta ca piesa dorită să apară „la întâmplare” și reducând limitările la skip-uri. Totuși, Premium rămâne atractiv prin avantajele sale: audio de calitate superioară, fără reclame și funcții extra.

Lossless pentru audiofili

Spotify nu se oprește aici. În următoarele două luni, abonații Premium din 50 de țări – inclusiv SUA, Germania, Japonia și Regatul Unit – vor primi acces gratuit la muzică lossless, în format FLAC 24-bit / 44,1 kHz. Această tehnologie oferă un sunet mult mai fidel decât versiunile comprimate standard.

Utilizatorii vor fi notificați în aplicație când funcția devine activă pentru contul lor, iar setarea poate fi modificată din meniul de calitate audio. Totuși, chiar și cu acest upgrade, Spotify rămâne în urma competitorilor precum Tidal sau Apple Music, care oferă Hi-Res peste 44,1 kHz. Mulți analiști cred că aceasta ar putea fi doar o etapă intermediară, urmând ca platforma să lanseze pe viitor un abonament special pentru audiofili.

#tehnologie, #spotify, #aplicatii , #aplicatii
