Starlink, spionaj direct din satelit. O firmă israeliană ar fi folosit reclame pentru a localiza utilizatori

Utilizatori Starlink din mai multe regiuni ale lumii ar fi fost vizați prin campanii publicitare folosite pentru supraveghere și localizare. Investigația nu arată că sateliții SpaceX au spionat direct oamenii, ci că o companie israeliană ar fi profitat de ecosistemul de publicitate online pentru a identifica dispozitive conectate prin rețeaua Starlink.

În centrul cazului se află Discover-Tech, o firmă de publicitate din Israel. Compania este legată de Candiru, un spyware de tip zero-click, capabil să infecteze dispozitive fără ca utilizatorul să apese pe un link sau să accepte instalarea unui program.

Candiru se află pe lista neagră a Statelor Unite din 2021, iar ulterior și-ar fi schimbat numele în Integrity Labs. Un raport publicat în octombrie de Citizen Lab arată că instrumente asociate acestei companii au fost identificate inclusiv pe dispozitive folosite de angajați Al Jazeera.

Reclamele ar fi fost folosite pentru geolocalizare

Între martie și iunie 2026, Discover-Tech ar fi cheltuit aproximativ 109.000 de dolari pentru campanii care au ajuns în peste 75.000 de aplicații Android și iOS și pe peste 120.000 de pagini web.

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Printre rețelele vizate s-ar fi aflat unele asociate cu NATO, Parlamentul European, Departamentul american al Apărării, Agenția Internațională pentru Energie Atomică și Curtea Internațională de Justiție.

Legătura cu Starlink a apărut după ce cercetătorii TrendAI au analizat activitatea unei entități numite SHADOW-EARTH-79.

Aceasta ar fi fost responsabilă pentru aproximativ 12,9% dintre reclamele observate în traficul asociat Starlink, mult peste media de aproximativ 2,6% întâlnită în cazul altor companii de publicitate.

Ponderea a fost și mai mare în unele țări. SHADOW-EARTH-79 ar fi distribuit 91,3% dintre reclamele observate pe conexiuni Starlink din Argentina, 89,1% în Filipine și 82,6% în Japonia.

Campanii importante au fost identificate și în Siria, Libia, Yemen și Sudanul de Sud, dar și în Afganistan, Ungaria, Israel, Egipt, Azerbaidjan și Venezuela.

Reuters ar fi stabilit ulterior că SHADOW-EARTH-79 este numele de cod folosit pentru Discover-Tech.

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