Un start-up american vrea să cloneze și să modifice genetic câini pentru armată. Proiectul a atras 200 de milioane de dolari

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 15:01
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Un start-up american vrea să cloneze și să modifice genetic câini pentru armată. Proiectul a atras 200 de milioane de dolari
FOTO Unsplash

Un start-up din Texas a atras 200 de milioane de dolari pentru un proiect neobișnuit. Este vorba despre dezvoltarea unei noi generații de câini de lucru pentru armată, poliție și echipe de intervenție, folosind clonarea, editarea genetică și echipamente speciale.

Compania se numește Warhound și a fost evaluată la 1,2 miliarde de dolari după această rundă de finanțare. Printre investitori se numără Ark Invest, Lux Capital, Franklin Templeton și In-Q-Tel, organizație care susține tehnologii cu potențial pentru zona de informații și securitate națională din SUA.

Ideea de bază este să fie păstrat material genetic de la câinii considerați foarte buni pentru astfel de misiuni, pentru ca unele dintre caracteristicile lor să poată fi reproduse ulterior.

Warhound vrea să creeze o bancă biologică cu material genetic de la exemplare selectate pentru performanță. Aceste animale ar putea fi clonate, iar compania ia în calcul și folosirea editării genetice pentru anumite trăsături fizice și pentru îmbunătățirea stării de sănătate sau a longevității.

Miza este reducerea numărului de câini care nu trec de antrenamente

Câinii de lucru sunt folosiți pentru detectarea substanțelor periculoase, căutarea persoanelor și identificarea amenințărilor. Pregătirea lor durează, iar o parte dintre animale nu ajung să îndeplinească standardele necesare pentru misiuni.

Warhound susține că selecția genetică și clonarea unor exemplare foarte bune ar putea reduce acest procent. Asta nu înseamnă însă că un câine clonat va avea automat aceleași performanțe ca animalul original.

Dresajul, temperamentul, mediul și relația cu persoana alături de care lucrează rămân factori importanți, iar compania nu a demonstrat încă faptul că animalele obținute prin aceste metode sunt pregătite pentru utilizare operațională.

Proiectul a fost fondat de Palmer Luckey, cofondator al companiei militare Anduril, și Ben Lamm. Acesta din urmă conduce și Colossal Biosciences și are experiență în proiecte de clonare și editare genetică.

Anduril ar urma să contribuie separat cu veste de protecție și alte tehnologii destinate câinilor de lucru. Luckey a precizat că nu va deține acțiuni la Warhound și nu va conduce activitatea de zi cu zi.

Compania va fi condusă de David Spirk, fost pușcaș marin american, fost director de date al Pentagonului și fost consilier senior la Palantir Technologies.

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