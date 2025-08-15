SUA vrea să învingă China și Rusia printr-o metodă revoluționară: un reactor pe lună până în 2030

NASA și-a propus un obiectiv ambițios: construirea până în 2030 a unui reactor nuclear de 100 de kilowați pe suprafața Lunii. Proiectul, accelerat printr-o directivă semnată de administratorul interimar Sean Duffy, vizează nu doar susținerea programului Artemis și viitoarele misiuni pe Marte, ci și menținerea unui avantaj strategic față de China și Rusia, care plănuiesc un reactor comun la Polul Sud lunar până în 2035.

Duffy avertizează că primul stat care va instala un astfel de reactor ar putea stabili o „zonă de excludere” ce ar îngreuna accesul altor națiuni în regiune. Reactorul ar furniza suficientă energie pentru a susține o bază permanentă și ar depăși de sute de ori puterea micilor generatoare nucleare folosite pe sondele spațiale.

Puterea care ar putea transforma explorarea spațială

Fostul administrator NASA Bhavya Lal compară acest pas cu trecerea de la lumânare la rețeaua electrică, deschizând drumul către infrastructuri permanente pe Lună și Marte, minerit spațial și știință la scară mare. Deși provocările tehnice și de siguranță sunt uriașe, specialiștii cred că tehnologia există deja, iar presiunea geopolitică ar putea accelera dezvoltarea.

Proiectul va fi realizat cu parteneri comerciali, iar licitațiile sunt programate în următoarele luni. Reactorul ar putea fi transportat în mai multe etape cu ajutorul landerelor grele, iar amplasarea sa într-un crater sau în subteran ar limita riscurile în caz de accident.

