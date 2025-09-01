Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina: poate identifica în câteva secunde afecțiuni cardiace grave

Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina. Dispozitivul seamănă cu unul clasic, dar are în locul piesei de piept un modul de dimensiunea unui pachet de cărți. Acesta captează sunetele inimii printr-un microfon sensibil și înregistrează un ECG (electrocardiogramă). Datele sunt trimise apoi în cloud, unde un algoritm de inteligență artificială, antrenat pe zeci de mii de pacienți, analizează rapid bătăile inimii și fluxul sanguin. Rezultatul: o precizie imposibil de atins de urechea umană.

Cum funcționează un stetoscop „inteligent”

Testele realizate pe peste 12.000 de pacienți din Londra au arătat că, față de consultațiile obișnuite, AI-ul a crescut rata de diagnostic precoce: insuficiența cardiacă a fost descoperită de 2,3 ori mai des, aritmiile de 3,5 ori, iar bolile de valvă cardiacă aproape dublu.

Un astfel de avantaj ar putea salva mii de vieți. „Este un exemplu elegant de cum stetoscopul, inventat acum mai bine de 200 de ani, poate fi adus în era digitală”, a explicat dr. Sonya Babu-Narayan, cardiolog și director al British Heart Foundation.

Dispozitivul, creat de compania americană Eko Health și testat de Imperial College London împreună cu NHS, ar putea ajunge curând în cabinetele medicilor de familie din sudul Londrei, Sussex și Țara Galilor. În prezent, a fost folosit în 205 clinici din vestul și nord-vestul capitalei britanice, iar rezultatele au fost prezentate la cel mai mare congres de cardiologie din lume, desfășurat la Madrid.

