Steve Jobs va apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Statele Unite în 2026

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 19:25
Steve Jobs va apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Statele Unite în 2026
Steve Jobs, co-fondatorul Apple și una dintre cele mai emblematice figuri din istoria tehnologiei moderne, va fi onorat în 2026 printr-o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria Statelor Unite (U.S. Mint), potrivit informațiilor publicate de The Verge.

Moneda face parte din programul „American Innovation Dollar Coin”, lansat în 2018 pentru a celebra invențiile și personalitățile care au influențat decisiv evoluția Statelor Unite.

Un simbol al inovației americane

Designul ales îl înfățișează pe Steve Jobs în tinerețe, o trimitere subtilă la filosofia sa despre simplitate și echilibru. În fundal se regăsesc colinele californiene, simbolizând originile sale și spiritul Silicon Valley, locul unde a început revoluția digitală condusă de Apple.

Pe marginea monedei apare inscripția „Make something wonderful”, un citat preluat dintr-un discurs rostit de Jobs în 2007, care a devenit între timp o expresie definitorie a modului său de a privi inovația și creativitatea. Fiecare stat american are libertatea de a propune o personalitate sau invenție care să reprezinte spiritul său inovator. California l-a ales pe Steve Jobs, iar guvernatorul Gavin Newsom a declarat că acesta „întruchipează perfect spiritul de inovație care definește California”.

Moneda va fi vândută online de Monetăria SUA la prețul de 13,25 dolari și va fi disponibilă pentru colecționari începând cu anul 2026.

