Interdicție majoră pregătită în SUA: panourile OLED chinezești, în pericol de a dispărea de pe piață

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 14 August 2025, ora 23:02
445 citiri
Interdicție majoră pregătită în SUA: panourile OLED chinezești, în pericol de a dispărea de pe piață
Donald Trump FOTO: X/@WhiteHouse

Tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China continuă, cu implicații directe pentru industria tehnologică globală. Comisia pentru Comerț Internațional din SUA (ITC) a decis, provizoriu, să blocheze importul panourilor OLED produse de compania chineză BOE, în urma acuzațiilor aduse de Samsung privind furtul de secrete comerciale.

Surse apropiate investigației afirmă că interdicția ar urma să fie valabilă timp de 14 ani și 8 luni, vizând nu doar BOE, ci și șapte afiliați ai săi. ITC a concluzionat că aceștia au încălcat legislația tarifară americană, folosind ilegal informații confidențiale ale gigantului sud-coreean. Decizia finală este așteptată în noiembrie, iar experții consideră foarte probabil ca hotărârea să fie menținută.

Cum ar putea fi afectată industria tech americană

În cazul în care interdicția va intra în vigoare, Samsung ar câștiga teren în fața concurenței din China, care în ultimii ani a reușit să livreze panouri OLED comparabile ca performanță și calitate, dar la prețuri mai mici. BOE furnizează în prezent aproximativ 22,7% din ecranele utilizate pentru iPhone, ceea ce înseamnă că Apple ar putea fi nevoită să revină la aprovizionarea exclusivă de la producători sud-coreeni precum Samsung și LG.

Impactul nu s-ar opri însă la Apple. Companii americane de top, inclusiv HP și Dell, folosesc panouri BOE în unele modele de laptopuri și monitoare.

O descoperire din China ar putea schimba lupta cu diabetul. Care este secretul „natural” care luptă direct cu Ozempic
O descoperire din China ar putea schimba lupta cu diabetul. Care este secretul „natural” care luptă direct cu Ozempic
Un studiu recent al cercetătorilor de la Universitatea Jiangnan din China indică faptul că echilibrul bacteriilor din intestin ar putea deveni o armă naturală împotriva diabetului și a...
Lovitură pentru fanii Google Pixel. Telefonul vedetă ar putea întârzia două luni
Lovitură pentru fanii Google Pixel. Telefonul vedetă ar putea întârzia două luni
Lansarea noii game Pixel 10, programată pentru 20 august, părea să fie una dintre cele mai mari atracții ale verii în tehnologie. Totuși, cel mai așteptat model, Pixel 10 Pro Fold, ar...
#tehnologie, #America, #China , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: "Imi doresc ca acest incident sa fie o lectie"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lovitură pentru fanii Google Pixel. Telefonul vedetă ar putea întârzia două luni
  2. Interdicție majoră pregătită în SUA: panourile OLED chinezești, în pericol de a dispărea de pe piață
  3. Telefonul sub 200 EURO care a cucerit utilizatorii de pe alte continente se lansează și în Europa. Promite o autonomie uriașă
  4. Samsung schimbă regulile jocului: Micro RGB, primul ecran cu LED-uri la scară micro, promite realism fără precedent
  5. Cele mai bune smartwatch-uri raport calitate-preț pe care poți să le cumperi în România
  6. Xiaomi pregătește o schimbare majoră pentru seria 16: camere noi, baterii mai mari și un procesor de top
  7. Microsoft vede sfârșitul mouse-ului și tastaturii: viitorul Windows va fi controlat prin voce și AI
  8. Peste 50.000 de utilizatori acuză YouTube că noul sistem adăugat este, de fapt, un spionaj AI. Despre ce este vorba
  9. O husă dezvăluie secretul iPhone 17 Pro înaintea evenimentului Apple. Ce design va avea noul smartphone
  10. Regula care a golit site-urile pentru adulți și a împins utilizatorii spre zone periculoase ale internetului

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...