Interdicție majoră pregătită în SUA: panourile OLED chinezești, în pericol de a dispărea de pe piață

Tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China continuă, cu implicații directe pentru industria tehnologică globală. Comisia pentru Comerț Internațional din SUA (ITC) a decis, provizoriu, să blocheze importul panourilor OLED produse de compania chineză BOE, în urma acuzațiilor aduse de Samsung privind furtul de secrete comerciale.

Surse apropiate investigației afirmă că interdicția ar urma să fie valabilă timp de 14 ani și 8 luni, vizând nu doar BOE, ci și șapte afiliați ai săi. ITC a concluzionat că aceștia au încălcat legislația tarifară americană, folosind ilegal informații confidențiale ale gigantului sud-coreean. Decizia finală este așteptată în noiembrie, iar experții consideră foarte probabil ca hotărârea să fie menținută.

Cum ar putea fi afectată industria tech americană

În cazul în care interdicția va intra în vigoare, Samsung ar câștiga teren în fața concurenței din China, care în ultimii ani a reușit să livreze panouri OLED comparabile ca performanță și calitate, dar la prețuri mai mici. BOE furnizează în prezent aproximativ 22,7% din ecranele utilizate pentru iPhone, ceea ce înseamnă că Apple ar putea fi nevoită să revină la aprovizionarea exclusivă de la producători sud-coreeni precum Samsung și LG.

Impactul nu s-ar opri însă la Apple. Companii americane de top, inclusiv HP și Dell, folosesc panouri BOE în unele modele de laptopuri și monitoare.

