Marea Britanie intră sub umbrela giganților americani ai tehnologiei: investiții uriașe în AI și centre de date

Un nou acord istoric a fost semnat la Londra, odată cu vizita președintelui american Donald Trump. Sub numele de „Tech Prosperity Deal”, parteneriatul dintre Regatul Unit și Statele Unite promite investiții masive de peste 31 de miliarde de lire sterline, dar și o integrare profundă a Marii Britanii în infrastructura digitală dominată de companiile americane.

Printre primele proiecte anunțate se numără supercomputerul Microsoft, construit în parteneriat cu Nscale și echipat cu peste 23.000 de GPU-uri, un nou centru de date Google în Hertfordshire, cu peste 8.000 de locuri de muncă promise, dar și un proiect CoreWeave de 1,5 miliarde de lire pentru unul dintre cele mai mari hub-uri AI din Europa, amplasat în Scoția. Nvidia, la rândul ei, va implementa 120.000 de GPU-uri pe teritoriul britanic prin programul „Stargate UK”, realizat împreună cu OpenAI.

O alianță care ridică întrebări despre independența tehnologică

Pe lângă bani și infrastructură, acordul aduce și o influență directă a companiilor americane asupra politicilor publice britanice. OpenAI, de exemplu, testează ChatGPT Enterprise în departamente guvernamentale, iar Ministerul Justiției folosește deja o versiune securizată a Copilot Chat. Fosta directoare de guvernanță a OpenAI, Jade Leung, a devenit consilier al prim-ministrului și coordonează AI Security Institute.

În același timp, Microsoft își consolidează dominația în infrastructura cloud, iar Nvidia continuă să controleze peste 70% din piața globală de procesoare pentru AI. Autoritatea britanică de concurență (CMA) avertizează deja asupra unei piețe excesiv de concentrate, unde AWS și Microsoft domină net.

