Orașe americane încep să renunțe la camerele inteligente care urmăresc mașinile. De ce tehnologia a stârnit controverse

Camerele inteligente instalate pentru identificarea infractorilor și a mașinilor furate au început să fie eliminate din mai multe orașe americane. Cel puțin zece administrații locale și departamente de poliție au decis, din vară, să renunțe la tehnologia Flock Safety sau să îi restricționeze utilizarea, pe fondul îngrijorărilor privind supravegherea populației.

Flock Safety, companie înființată în 2017, dezvoltă sisteme care pot identifica automat numerele de înmatriculare, drone și echipamente pentru detectarea împușcăturilor. În Statele Unite sunt utilizate peste 100.000 de camere ale companiei.

De ce sunt considerate riscante camerele inteligente de supraveghere

Tehnologia este folosită de poliție pentru localizarea suspecților, găsirea persoanelor dispărute și recuperarea vehiculelor furate. Totuși, modul în care sunt colectate și distribuite informațiile despre deplasările oamenilor a provocat tot mai multe controverse.

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Printre localitățile care au decis să încheie contractele cu Flock se numără Richmond, Lansing și New Bedford. În League City, Texas, locuitorii au votat împotriva continuării utilizării camerelor, care urmează să fie eliminate.

Una dintre principalele îngrijorări privește accesul la datele colectate. Au fost semnalate situații în care polițiști au folosit sistemele pentru a urmări persoane în scopuri private.

În septembrie, un agent din Texas a fost condamnat la închisoare după ce a utilizat tehnologia Flock pentru a-și urmări fosta iubită și familia acesteia.

Au apărut și controverse privind accesul autorităților federale de imigrație la informațiile colectate de camerele administrațiilor locale. Flock susține că datele aparțin clienților săi, care decid cine le poate accesa, și că nu are contract cu agenția americană pentru imigrație ICE.

Compania a redus perioada implicită de păstrare a datelor pentru clienții noi de la 30 la șapte zile și a introdus cerința unui cod de caz pentru efectuarea căutărilor. Nu toate orașele renunță însă la tehnologie. Cleveland a prelungit contractul cu Flock, dar a restricționat accesul la informații și căutările legate de imigrație.

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