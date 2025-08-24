O țară din Europa lansează prima alternativă europeană la Starlink: RU1, rețeaua portabilă care promite control total asupra comunicațiilor

În Europa, cursa pentru independența tehnologică prinde viteză. O companie suedeză a prezentat RU1, un dispozitiv portabil de comunicații care ar putea deveni prima alternativă reală la Starlink, rețeaua de sateliți controlată de Elon Musk. Conceput pentru armată și situații de urgență, noul sistem promite viteză de transfer impresionantă, securitate de nivel militar și, cel mai important, autonomie completă față de operatorii privați.

Cum schimbă RU1 regulile jocului în comunicații

De dimensiunea unei cutii de chibrituri, RU1 a fost descris drept „GoPro-ul radiourilor backhaul” și este cel mai mic echipament mm-Wave construit până acum. Se montează ușor pe un trepied sau chiar pe drone, iar mai multe unități interconectate pot forma o rețea mesh rezistentă, greu de perturbat.

Marea diferență față de Starlink este controlul. Dacă Ucraina a depins de deciziile controversate ale lui Musk în accesul la sateliți, RU1 oferă utilizatorilor independența totală de a-și construi propriile rețele. În plus, performanțele sunt spectaculoase: viteze de până la 10 Gbps, de 50 de ori mai mari decât cele oferite de Starlink, și o latență de doar 5 milisecunde – timp esențial pentru coordonarea dronelor sau detectarea rapidă a amenințărilor.

Sistemul folosește antene direcționale cu fascicule extrem de înguste, asemănătoare unor raze laser. Acest lucru face aproape imposibilă interceptarea sau bruiajul, iar aria de acoperire este limitată la doar 3 kilometri, ceea ce adaugă un strat suplimentar de securitate.

RU1 a fost dezvoltat ca spin-off al Institutului Regal de Tehnologie KTH din Stockholm și este deja testat de armata suedeză. Totuși, aplicațiile depășesc domeniul militar: poate restabili comunicații în zone afectate de dezastre naturale sau poate susține industrii precum mineritul, construcțiile ori exploatările energetice din regiuni izolate.

