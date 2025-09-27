Escrocii imită OLX și ePantofi pentru a fura bani și date personale. DNSC avertizează: „Fii atent la linkurile false”

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 15:11
411 citiri
Escrocii imită OLX și ePantofi pentru a fura bani și date personale. DNSC avertizează: „Fii atent la linkurile false”
FOTO DNSC Facebook

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că infractorii cibernetici se dau drept reprezentanți ai unor platforme de încredere, precum OLX și ePantofi, pentru a păcăli utilizatorii să își divulge datele de card sau să facă plăți în afara canalelor oficiale.

Cum funcționează noua schemă de fraudă

Metoda este clasică: atacatorii trimit mesaje și linkuri care par autentice, dar care duc către pagini web false. În cazul OLX, escrocii se prezintă drept „cumpărători interesați” și trimit vânzătorilor linkuri de confirmare a plății. Odată accesat, site-ul imită platforma originală și cere detaliile cardului.

Pentru ePantofi, utilizatorii sunt ademeniți cu reduceri spectaculoase și promoții false. Adresele web sunt aproape identice cu cele reale, diferențele fiind de multe ori doar un caracter schimbat, de pildă „epantofi.online” în loc de „epantofi.ro”.

Odată completate datele bancare, banii dispar rapid din conturi, iar victimele realizează prea târziu că au fost păcălite.

Ce recomandă experții

DNSC le reamintește utilizatorilor câteva reguli simple, dar vitale:

- Nu completa formulare primite prin linkuri de pe rețele sociale sau comentarii. Platformele oficiale nu cer niciodată astfel de date.

- Verifică atent adresa web înainte de a introduce datele cardului. O singură literă schimbată poate face diferența.

- Fii sceptic la oferte prea bune ca să fie adevărate.

- Activează autentificarea în doi pași și folosește un antivirus actualizat.

- Raportează tentativele de fraudă la numărul 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro.

WhatsApp, aplicația folosită zilnic de milioane de români, a ajuns din nou pe radarul escrocilor. Cum te prinde capcana și ce riscuri ascunde
WhatsApp, aplicația folosită zilnic de milioane de români, a ajuns din nou pe radarul escrocilor. Cum te prinde capcana și ce riscuri ascunde
WhatsApp a ajuns din nou pe radarul escrocilor. Sub pretextul „Adaugă acest număr pe WhatsApp”, atacatorii reușesc să obțină acces către conturi personale, bani și chiar identitatea...
Samsung dă lovitura pe zona mid-range: Galaxy A36 și A56 primesc ediții limitate în culori fresh și prețuri mai mici
Samsung dă lovitura pe zona mid-range: Galaxy A36 și A56 primesc ediții limitate în culori fresh și prețuri mai mici
Samsung știe cum să țină interesul ridicat pentru seria sa Galaxy A. În India, compania a lansat ediții limitate pentru două dintre cele mai populare modele mid-range: Galaxy A36 și Galaxy...
#tehnologie, #hackeri, #date personale , #hacker
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ioana Tiriac i-a cerut tatalui sau sa nu vanda "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA si a incasat o avere
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali a surprins pe toata lumea

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum sunt păcăliți șoferii: cea mai comună țeapă la reparațiile mașinii
  2. Escrocii imită OLX și ePantofi pentru a fura bani și date personale. DNSC avertizează: „Fii atent la linkurile false”
  3. Ministrul Muncii susține că „întotdeauna au fost și întotdeauna vor fi” bani pentru salarii și pensii
  4. Datoria globală a atins un record istoric, depășind de trei ori PIB-ul mondial
  5. Samsung dă lovitura pe zona mid-range: Galaxy A36 și A56 primesc ediții limitate în culori fresh și prețuri mai mici
  6. Samsung transformă telefonul într-o telecomandă pentru automobil. Cum funcționează noua opțiune SmartThings Home to Car
  7. Data de la care IRCC-ul mărit se prăvălește peste ratele românilor se apropie. Există totuși și o veste bună
  8. Florin Cîțu, ironic: "Nu eliminăm controlul prețurilor pentru 17 produse – ar exploda prețurile și ne interesează soarta românilor. Dar creștem TVA la majoritatea produselor și serviciilor"
  9. Cum au primit șoferii amenzi din cauza navigației Google Maps. Primăria s-a implicat și le ia apărarea
  10. Meta lovește din nou. Compania introduce un abonament contra-cost pentru confidențialitatea datelor personale