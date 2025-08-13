Patru telefoane Samsung Galaxy pierd actualizările de securitate. Ce înseamnă asta pentru utilizatori

Samsung a încetat oficial să mai ofere suport software pentru patru modele lansate în 2021, retrăgându-le discret din lista dispozitivelor care primesc actualizări. Este vorba despre Galaxy A22, Galaxy F22, Galaxy M32 și Galaxy M42 5G, toate rămânând la ultima versiune Android disponibilă pentru ele, Android 13.

Deși telefoanele vor continua să funcționeze normal, lipsa patch-urilor de securitate înseamnă expunere la vulnerabilități noi și imposibilitatea de a beneficia de funcții suplimentare sau optimizări de performanță. Practic, dispozitivele rămân blocate în stadiul actual, fără protecția și îmbunătățirile pe care le primesc modelele aflate încă în ciclul de suport.

Decizia afectează exclusiv aceste patru modele, în timp ce seria Galaxy S și unele dispozitive mid-range recente primesc până la 6 sau chiar 7 ani de actualizări Android și patch-uri de securitate. Diferența marchează tranziția Samsung către o strategie de suport pe termen lung pentru produsele sale noi.

