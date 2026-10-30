Huawei pregătește o nouă gamă de telefoane. Primul model ar putea avea un ecran neobișnuit de lat

Huawei ar putea lansa în curând o nouă gamă de smartphone-uri, cunoscută deocamdată sub numele Xingmang. „Starlight” este traducerea în engleză a denumirii chinezești, dar nu este clar dacă Huawei o va folosi și oficial.

Primele informații indică un telefon cu un format diferit de cel obișnuit. Modelul ar urma să fie nepliabil, dar să aibă un ecran mai lat, apropiat ca idee de Huawei Pura X View.

Diagonala vehiculată este de 6,39 inci, iar telefonul ar putea folosi un procesor din seria Kirin 9000. Cea mai bine echipată versiune ar putea ajunge la 16 GB RAM și 1 TB spațiu de stocare. Lansarea este așteptată luna viitoare, potrivit informațiilor atribuite Digital Chat Station.

Nu este clar unde se va poziționa noua serie

Aici apar însă informații contradictorii. Un raport anterior indica faptul că modelele Xingmang ar urma să fie telefoane din zona mid-range și să folosească procesoare din seria Kirin 8000, nu Kirin 9000. Aceleași informații menționau HarmonyOS și păstrarea sistemului de imagistică XMAGE.

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Diferența dintre cele două variante lasă încă neclară poziționarea exactă a noii game. Dacă primul model va folosi un Kirin 9000 și configurații cu până la 16 GB RAM și 1 TB stocare, acesta s-ar apropia mai mult de zona premium decât de segmentul mediu clasic.

Seriile Pura și Mate ar urma însă să rămână principalele game flagship ale Huawei. Nu este clar nici ce se va întâmpla cu seriile nova și Enjoy dacă Xingmang va ocupa o parte din segmentul lor de piață.

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