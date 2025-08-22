Noul telefon Donald Trump stârnește controverse. Seamănă izbitor cu Galaxy S25 Ultra

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 22 August 2025, ora 23:26
114 citiri
Noul telefon Donald Trump stârnește controverse. Seamănă izbitor cu Galaxy S25 Ultra
FOTO Trump Mobile

Trump Mobile a stârnit interesul public după ce a publicat marți o nouă imagine cu mult-așteptatul T1 Phone. Deși compania îl prezintă drept un produs american, atenția tuturor s-a concentrat asupra unui detaliu vizibil: designul este aproape identic cu cel al Samsung Galaxy S25 Ultra.

Telefonul lui Trump a avut un parcurs confuz încă de la primele anunțuri. Inițial era perceput ca un model low-cost produs în China, dar odată cu lansarea campaniei „Fabricat în America”, compania a promis că va schimba direcția. Promisiunea a fost însă întâmpinată cu scepticism, pentru că niciun producător nu a reușit până acum să construiască integral un smartphone pe teritoriul SUA.

Un design familiar

Noua imagine distribuită pe X arată un telefon cu patru sau chiar cinci camere, mai lat decât modelul prezentat în iunie, dar extrem de apropiat de aspectul flagshipului Samsung. Diferențele sunt atât de mici încât unii utilizatori au remarcat că T1 ar putea trece drept o husă Spigen montată pe Galaxy S25 Ultra, iar la o privire atentă se observă chiar sigla Spigen estompată pe margine.

Pe partea de performanță, compania anunță un ecran AMOLED de 6,25 inci, cameră principală de 50 MP, 12 GB RAM și o baterie de 5.000 mAh. Totuși, schimbările repetate de calendar și de imagini oficiale au alimentat suspiciunile că produsul final ar putea fi foarte diferit.

Între timp, site-ul oficial Trump Mobile încă afișează versiunea mai veche a designului și nu a actualizat informațiile pentru a reflecta ultima prezentare. Mai mult, sloganul „Fabricat cu mândrie în America” a fost discret transformat în „adus la viață chiar aici, în SUA, cu ajutorul mâinilor americane”, o formulare care lasă loc de interpretări cu privire la originea reală a componentelor.

#tehnologie, #Donald Trump, #Samsung Galaxy , #smartphone
