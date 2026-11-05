Un telefon mic, cu baterie pe care o poți schimba singur. Noul smartphone promite să reziste ani întregi

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 05 Noiembrie 2026, ora 12:07
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Un telefon mic, cu baterie pe care o poți schimba singur. Noul smartphone promite să reziste ani întregi
FOTO Unsplash

Telefoanele compacte au devenit tot mai greu de găsit, însă un nou proiect încearcă să readucă pe piață modelele care pot fi folosite confortabil cu o singură mână. Enough Phone este un smartphone de dimensiuni reduse, cu baterie ușor de înlocuit și actualizări de securitate promise până în 2032.

Dispozitivul poate fi deja precomandat printr-o campanie de finanțare pe Kickstarter, la un preț care pornește de la 399 de dolari. Producătorii estimează că primele livrări vor începe în mai 2027.

Enough Phone măsoară 133 x 64 de milimetri, având dimensiuni apropiate de cele ale iPhone 13 mini. Comparativ cu iPhone 17, este cu 16,6 milimetri mai scurt și cu 7,5 milimetri mai îngust.

Telefonul are însă o grosime de 12 milimetri, explicată parțial prin construcția sa neobișnuită. Capacul din spate este fixat cu șuruburi, nu lipit, astfel încât bateria de 3.500 mAh poate fi înlocuită mult mai ușor decât în cazul smartphone-urilor obișnuite.

Ce oferă Enough Phone și de ce este diferit de telefoanele actuale

Un detaliu interesant este posibilitatea de a alege între două sisteme de operare. Utilizatorii pot opta pentru Android 17, cu acces la aplicațiile obișnuite, sau OdysseyOS, o variantă simplificată, fără funcții precum aplicațiile de social media.

La interior, Enough Phone folosește un procesor MediaTek Dimensity 7500, alături de 8 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, care poate fi extins prin card microSD.

Ecranul măsoară 5,3 inci și are o rezoluție de 1.520 x 720 pixeli. Camera principală oferă 50 MP, iar cea frontală are 32 MP. Telefonul include și NFC, GPS și un cititor de amprente integrat în butonul de blocare.

Există însă și compromisuri. Carcasa din plastic nu este rezistentă la apă, iar producătorul nu a prezentat încă un prototip complet funcțional.

În plus, prețul de 399 de dolari nu include transportul și taxele de import. Fiind un proiect finanțat prin crowdfunding, există riscul ca livrările să întârzie sau ca produsul final să nu ajungă la cumpărători.

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