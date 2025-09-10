Telefonul de 999 RON cu inteligența artificială și multe funcții de top, lansat în România. Ce brand l-a adus pe piață

Un nou jucător intră pe piața telefoanelor accesibile: HONOR 400 Smart. Lansat oficial, modelul promite să ridice standardele în zona entry-level, venind cu specificații care până acum păreau rezervate segmentului premium.

Printre atuurile sale se numără bateria masivă de 6.500 mAh, construită să reziste până la cinci ani fără degradare notabilă, certificarea pentru rezistență la căderi de până la 2 metri și protecția IP54 împotriva apei și prafului. Telefonul nu doar că supraviețuiește unor condiții dure, dar poate fi folosit fără probleme chiar și cu mâinile ude sau murdare.

Un entry-level cu funcții de top

Noutatea absolută o reprezintă butonul AI Instant, primul de acest fel într-un model din gama Smart – care permite acces rapid la traduceri, aplicații personalizate sau chiar generare de conținut. Telefonul rulează MagicOS 9.0 bazat pe Android 15 și integrează funcții precum Magic Capsule, Circle to Search și Google Gemini Assistant. Pentru cei pasionați de editare foto-video, AI-ul aduce instrumente precum AI Outpainting, Upscale sau Cutout.

La interior, HONOR 400 Smart este echipat cu procesorul Snapdragon 6s Gen 3, capabil să ofere un plus de 84% la capitolul grafică față de generația precedentă. Tehnologia HONOR RAM Turbo extinde memoria până la echivalentul a 8 GB RAM, asigurând un multitasking fluid. În plus, încărcarea rapidă la 35 W și sistemul de monitorizare a temperaturii garantează funcționarea optimă în extreme de la -20°C până la 55°C.

Disponibil în două variante de culoare – Desert Gold și Velvet Black – noul HONOR 400 Smart are un preț de 999 lei în România.

Ads