Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 20:01
FOTO HMD

HMD Global a prezentat HMD Touch 4G, un telefon care pare desprins din epocă de aur a mobilelor clasice, dar ascunde în interior câteva funcții smart esențiale. Compania îl descrie drept un „hibrid” între un telefon simplu și un smartphone, gândit pentru cei care vor o viață digitală mai echilibrată, fără notificări constante și ecrane gigantice.

Cu un ecran tactil de 3,5 inci și un design ce amintește de telefoanele anilor 2010, HMD Touch 4G oferă conectivitate 4G și rulează un sistem de operare propriu, simplificat, dar compatibil cu aplicații precum YouTube, Google Maps, Gmail și WhatsApp – toate optimizate pentru hardware-ul modest. În plus, HMD a inclus și un magazin de aplicații dedicat, de unde pot fi descărcate servicii suplimentare compatibile.

În privința memoriei, dispozitivul oferă 128 MB stocare internă și 64 MB RAM, dar permite extinderea prin card microSD de până la 32 GB. Prețul? Doar 45 de dolari.

Autonomia rămâne unul dintre atuurile principale: bateria de 1.950 mAh promite câteva zile de utilizare la o singură încărcare, un lux pentru utilizatorii obișnuiți cu smartphone-uri care cer priză zilnică.

Pe partea foto, Touch 4G include o cameră principală de 2 MP și una frontală VGA, suficiente pentru apeluri video și selfie-uri ocazionale. Telefonul are jack audio de 3,5 mm.

Deocamdată, HMD Touch 4G este disponibil doar în India, însă compania nu exclude o lansare globală dacă interesul publicului va fi suficient de mare.

O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
Un simplu semnal GPS a dus la una dintre cele mai mari descinderi din ultimii ani din Londra. Cu ajutorul funcției Find My iPhone, poliția britanică a reușit să identifice și să...
iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
Chiar dacă iPhone 17 Pro Max vine echipat cu noul procesor A19 Pro, considerat cel mai avansat cip creat vreodată de Apple, realitatea din teste arată altfel. În scenarii de utilizare...
