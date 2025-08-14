Telefonul sub 200 EURO care a cucerit utilizatorii de pe alte continente se lansează și în Europa. Promite o autonomie uriașă

Joi, 14 August 2025, ora 22:46
Telefonul sub 200 EURO care a cucerit utilizatorii de pe alte continente se lansează și în Europa. Promite o autonomie uriașă
Redmi 15 5G, cel mai nou model de buget al Xiaomi și continuarea uneia dintre cele mai populare serii de smartphone-uri din lume, ajunge pe piața europeană cu ambiția de a oferi conectivitate 5G la un cost minim. Cu o baterie impresionantă de 7.000 mAh, dispozitivul se anunță drept unul dintre cele mai rezistente la utilizare intensivă din segmentul său de preț.

Chiar dacă lansarea oficială nu a fost încă anunțată de Xiaomi, telefonul este deja listat pe site-ul global al companiei, împreună cu toate specificațiile și imaginile oficiale care confirmă opțiunile de culoare disponibile. Primele stocuri au început să apară în magazinele din Europa, ceea ce sugerează o lansare iminentă.

Specificații de mid-range la preț de buget

Sub carcasă, Redmi 15 5G ascunde un procesor Snapdragon 6s Gen 3, o soluție accesibilă, dar capabilă, cu modem 5G integrat pentru viteze ridicate de transfer. Telefonul va fi disponibil în configurații cu 4 GB RAM și 128 GB stocare sau, pentru cei care vor mai multă putere, cu 8 GB RAM și 256 GB stocare — o combinație care rivalizează cu modele mid-range mai scumpe.

Ecranul, unul dintre punctele forte, măsoară 6,9 inci, este de tip IPS, oferă rezoluție Full HD+ și o rată de refresh de 144 Hz. Autonomia este susținută de bateria masivă de 7.000 mAh, compatibilă cu încărcare rapidă de 33W pe fir. Pe partea foto, dispozitivul oferă o cameră principală de 50 MP, completată de un senzor auxiliar pe spate, și o cameră frontală de 8 MP pentru selfie-uri și apeluri video.

Prețul de lansare pornește de la 200 de euro pentru versiunea de bază, urcând cu 25 de euro pentru varianta superioară.

