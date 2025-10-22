Șeful Telegram ironizează Franța după jaful de la Luvru: „Aș cumpăra bijuteriile furate, dar pentru Luvrul din Abu Dhabi”

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 11:57
34 citiri
Șeful Telegram ironizează Franța după jaful de la Luvru: „Aș cumpăra bijuteriile furate, dar pentru Luvrul din Abu Dhabi”
Imagine ilustrativă Luvru FOTO Pexels

Imediat după jaful din Muzeul Luvru din Paris, miliardarul rus Pavel Durov, fondatorul Telegram, a revenit cu o declarație. Șeful aplicației de comunicare a spus că este dispuse să cumpere bijuteriile furate, însă nu pentru Franța, ci pentru Luvrul din Abu Dhabi, o replică ironică la adresa autorităților franceze.

Durov: „Bijuteriile ar fi în siguranță doar în Emirate”

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Pavel Durov a afirmat că piesele de artă „ar fi în siguranță doar în Emiratele Arabe Unite”, făcând aluzie la slăbiciunile de securitate ale muzeului parizian. Declarația vine într-un moment tensionat pentru fondatorul Telegram, care este vizat de o anchetă a justiției franceze privind presupusa lipsă de colaborare a platformei sale cu forțele de ordine.

„Dacă statul francez nu le poate proteja, măcar Luvrul din Abu Dhabi poate,” a scris Durov, într-o postare care a devenit rapid virală.

Jaful care a zguduit Parisul

Potrivit presei franceze, patru persoane au pătruns duminică dimineață în Galeria Apollo, una dintre cele mai vizitate secțiuni ale Luvrului, unde sunt expuse comorile regale ale Franței, și au reușit să plece cu bijuterii de valoare inestimabilă în doar câteva minute.

Printre piesele furate se află o tiară decorată cu mii de diamante, considerată una dintre capodoperele patrimoniului francez. Presa locală a descris incidentul drept o „rușine națională”, iar un raport al Curții de Conturi a confirmat că muzeul are întârzieri majore în modernizarea sistemelor de securitate.

Reacția poliției a fost, de asemenea, criticată, în condițiile în care numărul agenților de pază era subdimensionat. În urma incidentului, președintele Emmanuel Macron a cerut o anchetă completă și a promis că statul va face „tot posibilul” pentru a recupera piesele furate.

#tehnologie, #Telegram, #Luvru , #Franta
