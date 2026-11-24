Un nou site încearcă să readucă experiența televiziunii de altădată, când telespectatorii schimbau canalele fără să știe exact ce urmează să vadă. Se numește Spelunkr TV și oferă aproximativ 30 de canale care transmit permanent filme, desene animate și emisiuni vechi, folosind materiale disponibile în arhivele internetului.

Spre deosebire de Netflix, YouTube sau alte platforme moderne, Spelunkr nu permite alegerea unui anumit film sau episod. Fiecare canal are propriul program, iar toți cei care îl urmăresc văd aproximativ același conținut, în același moment.

Conceptul este apropiat de televiziunea prin cablu din urmă cu câteva decenii, când publicul trebuia să se adapteze programului posturilor, nu invers.

Diferența este că Spelunkr se concentrează pe materiale mai puțin obișnuite, recuperate din Internet Archive, o bibliotecă digitală care păstrează milioane de documente și înregistrări. Printre programele disponibile se numără filme cu monștri, producții horror cu buget redus, documentare educative și desene animate foarte vechi.

Există chiar și înregistrări ale unor programe de televiziune din 1989, păstrate în format VHS, inclusiv cu reclamele difuzate la vremea respectivă.

Aproximativ 30 de canale, fără cont și fără abonament

Unul dintre avantajele platformei este simplitatea. Accesarea site-ului nu necesită crearea unui cont sau plata unui abonament.

Utilizatorii trebuie doar să intre pe spelunkr.tv și să aleagă unul dintre canalele disponibile. De acolo, programul continuă exact din momentul în care se află transmisia.

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Nu există posibilitatea de a porni un film de la început sau de a sări la o anumită scenă, ceea ce face parte din experiența pe care creatorii încearcă să o reproducă.

Conținutul este în mare parte american, iar selecția include producții care au dispărut de mult din programele obișnuite ale televiziunilor.

Materialele sunt verificate înainte de a fi introduse în grila de programe, iar disponibilitatea lor este reevaluată săptămânal. Dacă un videoclip este eliminat din Internet Archive, acesta poate fi înlocuit și pe Spelunkr.

Există însă și o limitare importantă. Unele canale difuzează filme horror sau producții vechi care pot conține nuditate, violență, consum de droguri ori scene sexuale. Platforma nu aplică un sistem de clasificare și filtrare a conținutului în funcție de vârstă, astfel că nu toate canalele sunt potrivite pentru copii.

Deși pot apărea reclame în timpul programelor, acestea sunt înregistrări publicitare vechi, păstrate împreună cu materialele originale, nu reclame comerciale actuale.

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